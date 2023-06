Brasil Inverno começa quarta-feira; sob efeito do El Niño, estação será marcada por chuva e frio na Região Sul

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

O El Niño ocorre quando as águas do Oceano Pacífico na faixa da Linha do Equador aquecem mais do que o normal. (Foto: Divulgação/EBC)

O inverno inicia nesta quarta-feira (21) e deve trazer mais chuva para a Região Sul do Brasil. A influência do fenômeno El Niño, deverá apresentar a estação mais fria do ano com maior volume de chuva, acima do normal no Sul e Sudeste. Comportamento este completamente diferente na metade norte do país, aumentando a seca no Norte, Nordeste e parte norte do Centro-Oeste.

O fenômeno El Niño ocorre quando as águas do Oceano Pacífico na faixa da Linha do Equador aquecem mais do que o normal. Esta situação altera o sistema de ventos em toda a América do Sul, impedindo que as frentes frias que vêm do Sul avancem além do Sudeste do Brasil.

O Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa) confirmou que o El Niño já se formou e tende a se fortalecer ao longo do inverno. O fenômeno não tem um tempo previsível de duração, e pode se estender entre seis meses a dois anos.

Início do inverno

O afastamento do ciclone extratropical que causou vítimas e destruição no Rio Grande do Sul vai continuar favorecendo o tempo frio e seco que começou sábado (17) na região. Pancadas de chuva devem voltar a ser registradas em Porto Alegre na quarta (21) e na quinta-feira (22), quando a temperatura sobe um pouco, mas não passa de 20ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Sudeste, onde o frio levou mínimas de 8,5ºC à capital paulista, a previsão do Inmet é que as baixas temperaturas devem continuar, com mínima, em São Paulo, de 12ºC na segunda-feira (19), 11ºC na quarta-feira (21) e 10ºC na quinta-feira (22).

Belo Horizonte também pode começar o inverno com mínima de 10ºC e, para o Rio de Janeiro e Vitória, estão previstas mínimas de 15ºC e 16ºC, respectivamente.

