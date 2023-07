Rio Grande do Sul Governador em exercício percorre áreas mais atingidas por ciclone no noroeste do Estado

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

No bairro Progresso, em Campo Novo, cerca de 80 moradias foram atingidas total ou parcialmente. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG)

O governador em exercício Gabriel Souza sobrevoou nesta sexta-feira (14) três dos municípios mais atingidos pelo ciclone que atingiu o Estado nos últimos dias. Ele visitou os municípios de Campo Novo, Sede Nova e Humaitá, na região noroeste, ao lado do chefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira. Em cada cidade, Gabriel e Boeira percorreram bairros, conversaram com a comunidade e verificaram pessoalmente os estragos causados pelos fortes ventos e chuvas dos últimos dias.

“Viemos aqui trazer a solidariedade do governo do Estado e também conferir quais são as principais necessidades da população mais afetada neste momento”, disse o governador em exercício. Ele detalhou o auxílio emergencial, sancionado esta semana, que autoriza o repasse financeiro para famílias atingidas por eventos climáticos. “Um benefício adaptado a cada situação, mas que permite ajudarmos rapidamente quem mais precisa em momentos difíceis”, explicou.

Na primeira parada, em Campo Novo, Gabriel percorreu o bairro Progresso, onde vivem famílias em maior vulnerabilidade social e onde aconteceram os maiores estragos: cerca de 80 moradias foram afetadas, total ou parcialmente. Na prefeitura, o governador em exercício foi recebido pelo prefeito Pedro Santos e por outras lideranças municipais. No encontro, eles conversaram sobre o apoio do governo do Estado ao município e foram apresentadas as principais reivindicações do município.

O município vizinho, Sede Nova, registrou os maiores prejuízos e decretou situação de calamidade pública. Na estrada que leva à cidade, dezenas de postes de concreto foram derrubados pelos ventos, prejudicando o fornecimento de energia elétrica. No centro, Gabriel conversou com moradores. A comunidade se mobilizou para acolher desabrigados no ginásio municipal e para reconstruir os telhados de residências que foram arrancados pela força do ciclone.

Ele esteve ainda na Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Almeida. A diretora Luciene Gonçalves recebeu Gabriel e mostrou o telhado que foi parcialmente destruído. A cobertura do ginásio também sofreu avarias. Ele solicitou apoio da Brigada Militar para a reconstrução do telhado e a limpeza dos prédios e recuperação do pátio, que teve diversas árvores arrancadas pelo vento. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanhou a visita em Sede Nova.

Em Humaitá, Gabriel e Boeira estiveram na comunidade Santa Freitas, acompanhados da vice-prefeita Janice Baumbach. No município, cerca de 200 pessoas foram afetadas. Os maiores estragos foram causados pela força dos ventos e atingiram especialmente a área rural, conforme informações da prefeitura. Segundo o chefe da Defesa Civil, o órgão está contabilizando os estragos junto aos municípios para, posteriormente, enviar a ajuda necessária.

Boeira, que também responde pela coordenação da Defesa Civil estadual, disse que as imagens levantadas nos locais atingidos foram repassadas para as equipes da Sala de Situação para que avaliem quais fenômenos atuaram. Ele também destacou o apoio às ações de ajuda humanitária que estão ocorrendo desde a última terça-feira. “Nossas equipes estão atuando para apoiar os municípios, de forma que não faltem alimentos, água, agasalhos e objetos essenciais, como itens de higiene e limpeza, para as pessoas que sofreram os impactos do ciclone”, frisou.

2023-07-15