Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Homicídio com mutilação e ocultação de cadáver foi cometido em outubro do ano passado. (Foto: EBC)

Nesta sexta-feira (14), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou à Justiça três homens e uma mulher pela morte e decapitação de Daniel Vitor dos Santos Butierres, em outubro do ano passado, na cidade de São José do Norte (Litoral gaúcho). Investigação realizada pela Polícia Civil concluiu que a execução foi motivada por dívida relacionada ao tráfico de drogas.

A acusação apresentada pelo promotor Rodrigo Dutra Dornelles Duarte lista uma série de detalhes macabros envolvendo o crime. O quarteto atraiu a vítima para um local e a atacou com diversos golpes de instrumento corto-contundente, causando lesões no rosto, couro cabeludo, tórax e outras áreas.

Antes de receber um tiro fatal na cabeça, Daniel ainda teve o órgão genital amputado. Depois o corpo foi decapitado. Os quatro também foram denunciados pela ocultação e deterioração do cadáver, em local conhecido como Campo do Ferrari. Na tentativa de eliminar os vestígios do crime, os assassinos cavaram duas covas em locais diferentes e, separadamente, incineraram e enterraram a cabeça e o restante do cadáver.

O promotor ressaltou os qualificantes do homicídio: “Houve uso de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, já que os denunciados praticaram o crime em decorrência de dívida de drogas que a vítima possuía com eles”.

(Marcello Campos)

2023-07-14