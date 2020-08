O novo mapa preliminar do distanciamento controlado recebeu dez recursos, menor número até agora. Resultado sai nesta segunda

Municípios e associações regionais enviaram dez pedidos de reconsideração ao governo gaúcho contra o mapa preliminar da 16ª rodada do Distanciamento Controlado. Trata-se do menor número de recursos desde a sétima fase, quando passaram a ser aceitos os questionamentos ao sistema, que usa bandeiras de cores para definir restrições de atividades conforme a situação da pandemia de coronavírus em cada região do Estado.

Avaliadas pelo Gabinete de Crise, as solicitações serão respondidas pelo Gabinete de Crise na tarde desta segunda-feira (23), resultando no mapa definitivo para esta semana. A nova configuração entra em vigor nesta terça.

Divulgado na sexta-feira (21), o levantamento aponta 13 regiões com bandeira vermelha (alto risco epidemiológico) e oito com laranja (risco médio). Não houve pedido de bandeira laranja para amarela (baixo risco) – todas as solicitações são de municípios e regiões preliminarmente em vermelho que pedem a bandeira laranja.

As 13 regiões preliminarmente classificadas como de risco alto para o contágio por coronavírus são Santa Cruz do Sul, Lajeado, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Pelotas.

Desde o dia 11 de agosto, o governo do Estado decretou a possibilidade de gestão compartilhada do modelo de Distanciamento Controlado para regiões Covid e seus respectivos municípios que quiserem estabelecer protocolos regionais mais brandos.

Nove regiões deram entrada com pedidos e todas já estão habilitadas: Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas e Lajeado. Dessas regiões, 207 municípios optaram por adotar os protocolos regionais.

A região com o maior número de municípios habilitados é Palmeira das Missões, com 48 cidades. A região de Porto Alegre é a que tem menos municípios habilitados – somente quatro, que inclui a capital mais Cachoeirinha, Glorinha e Gravataí.

De acordo com o mapa preliminar da 16ª rodada, 321 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 8.122.796 habitantes, ou seja, 71,7% da população gaúcha (total de 11.329.605 habitantes).

Desses, 138 municípios (680.792 habitantes, 6% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Retrospecto

No domingo anterior (16), o mapa preliminar recebeu 28 recursos sobre as 16 regiões em bandeira vermelha. Em 9 de agosto, foram 25 recursos. Uma semana antes, no dia 26 de julho, haviam sido 49 pedidos de reconsideração. Na 11ª rodada o número foi de 59 recursos, na 10ª foi de 63 e na nona eram 37.

A oitava, por sua vez, registrou o maior número até agora: 67. Já a sétima rodada (primeira que o governo permitiu a instância recursal) foram 30.