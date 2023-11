Rio Grande do Sul Governador gaúcho conhece projeto da prefeitura de São Paulo para ressocializar pessoas em situação de rua

13 de novembro de 2023

Iniciativa consiste em "Vilas" para moradia transitória. (Foto: Divulgação/Reeencontro)

Em meio a compromissos políticos na cidade de São Paulo, o governador gaúcho Eduardo Leite conheceu de perto nessa segunda-feira (13) o programa municipal “Reencontro”, desenvolvido pela prefeitura paulistana para ampliar o acolhimento e a ressocialização de pessoas em situação de rua. A ideia consiste em moradias transitórias que permitam ao indivíduo superar tal condição.

O projeto é inspirado no modelo internacional “Housing First”. As habitações são subsidiadas para quem não possui renda suficiente. A iniciativa também faz intermediação de mão-de-obra e emprego, por meio de atividades de capacitação profissional.

Acompanhado pelo secretário de Assistência Social da capital paulista, Carlos Bezerra Júnior, o chefe do Executivo gaúcho visitou uma das chamadas “Vilas Reencontro”, na Zona Norte da cidade. Ele elogiou o programa e admitiu estudar a hipótese de “importar” a ideia para o Rio Grande do Sul.

“Essas moradias transitórias funcionam por meio de um sistema que também pode ser aproveitado para pessoas desabrigadas por eventos climáticos, então é um modelo muito interessante e que vamos estudar mais a fundo para ver de que maneira podemos adotar algo semelhante em termos de assistência social no Rio Grande do Sul”.

Eixos

A iniciativa tem por base três eixos de atuação: “Conexão”, “Cuidado” e “Oportunidade”. No foco está o estímulo à recriação de vínculos preexistentes (seja com o núcleo familiar ou com outros grupos afetivos, por exemplo) e também o fortalecimento da rede de apoio.

O “Reencontro” prevê a entrega de unidades destinadas prioritariamente a famílias (com ou sem crianças) que estejam utilizando as ruas como moradia há menos de 36 meses. Cada núcleo deve permanecer de um a dois anos nas “Vilas”, período que pode ser estendido conforme cada caso.

Além disso, as famílias devem participar de capacitações profissionais e outros atendimentos sociais com o objetivo de ganho de autonomia. Os critérios para elegibilidade para acolhimento nas moradias transitórias são as informações do CadÚnico, as famílias em que as mulheres são as responsáveis, núcleos familiares que possuam crianças e adolescentes em sua composição e que estejam em situação de rua por um período mais recente.

Vice-governador

Presença confirmada no Fórum Estadual de Investimentos, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) nesta terça-feira (14), o vice-governador Gabriel Souza detalhará ações do Executivo gaúcho para o desenvolvimento do Estado.

A apresentação está agendada para as 13h. Souza abordará oportunidades, ações para maior competitividade e projetos em áreas estratégicas. Na lista estão segmentos como inovação e energias renováveis, bem como investimentos públicos realizados ao longo dos últimos anos.

O governo gaúcho também estará representado pelo titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo. Ele participará da abertura da programação, às 9h.

(Marcello Campos)

