Rio Grande do Sul Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção a obras em trechos de dez estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Trabalhos da EGR estão sujeitos a interrupções por causa da chuva. (Foto: Divulgação/EGR)

A realização de obras da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) em trechos de dez estradas do Rio Grande do Sul exige atenção redobrada por parte de motoristas e pedestres. Até sexta-feira (17), são várias frentes de trabalho, em um cronograma sujeito a alterações por causa da chuva. A lista inclui construção de rotatória em Lajeado, interseção em Canela, sinalização viária no Vale do Taquari e serviços de manutenção em outros locais.

O fluxo das esquipes e a operação de máquinas na pista podem ocasionar bloqueios no tráfego e, consequentemente, lentidão ou mesmo pausa de veículos. “É importante dirigir com prudência, prestando atenção à sinalização e aos limites de velocidade indicados nas placas.

Sinos, Litoral e Paranhana

As equipes realizam serviços de roçada e limpeza de margens do quilômetro 15 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, na ERS-239, e do quilômetro 71 ao 88, entre Rolante e Riozinho, na mesma rodovia. Limpeza de margens está prevista na ERS-040, do quilômetro 11 ao 35, em Viamão.

Serra Gaúcha e Hortênsias

As equipes estarão executando a interseção localizada no quilômetro 44 da ERS-235, em Canela. Haverá reforço na sinalização na ERS-020, do quilômetro 81 ao 83, em São Francisco de Paula, e roçada na RSC-453, do quilômetro 70 ao 96, entre Boa Vista do Sul e Garibaldi.

Norte e Produção

As equipes executam serviços de conservação rotineira do segmento da ERS-135, do quilômetro 12 ao 34, entre Passo Fundo e Sertão. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site egr.rs.gov.br.

Vale do Taquari

As obras estão concentradas na construção da rotatória do quilômetro 29, em Lajeado, e na manutenção do pavimento na ERS-129, do quilômetro 81 ao 83 em Muçum. Na região, haverá serviços de sinalização na RSC-453, do quilômetro 24 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado, e na ERS-129, no quilômetro 82, em Muçum.

Também serão executados serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 100 ao quilômetro 67, entre Dois Lajeados e Encantado, e na ERS-130, do quilômetro 80 ao quilômetro 90, em Arroio do Meio.

No quilômetro 83 da ERS-130, em Arroio do Meio, uma das principais rodovias da região do Vale do Taquari, Além de qualificar o trecho, as obras têm por objetivo aprimorar o acesso ao bairro Aimoré, por meio da reorganização do fluxo de veículos e do reforço à segurança dos motoristas que diariamente circulam pela área.

Equipes executam os trabalhos de fresagem – que consiste na retirada do antigo pavimento da pista para a colocação de uma nova camada asfáltica. Os serviços devem ter continuidade nos próximos dias, dependendo das condições climáticas.

(Marcello Campos)

