Política Governador gaúcho diz que renova seu compromisso de trabalhar em conjunto com as prefeituras sem “distinção de partido político ou ideologia”

Por Marcelo Warth | 28 de outubro de 2024

Eduardo Leite parabenizou os prefeitos eleitos no domingo Foto: Reprodução de TV Eduardo Leite parabenizou os prefeitos eleitos no domingo. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o segundo turno das eleições municipais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cumprimentou os prefeitos eleitos e disse que renova o seu compromisso de trabalhar em conjunto com as prefeituras sem “distinção de partido político ou ideologia”.

“Meus cumprimentos aos prefeitos eleitos neste domingo nas cidades com segundo turno no RS, Sebastião Melo (Porto Alegre), Airton Souza (Canoas), Adiló Didomenico (Caxias do Sul), Fernando Marroni (Pelotas) e Rodrigo Decimo (Santa Maria). Renovo a todos o meu compromisso e o do nosso governo de trabalhar em conjunto com as prefeituras, sem distinção de partido político ou ideologia. Queremos que cada município seja melhor para os gaúchos viverem. Por isso, desde que mudamos a realidade das contas do Estado e retomamos a capacidade de investimento, criamos uma série de projetos e convênios com os municípios, que estão resultando em entregas efetivas à população em todas as áreas. A nossa gestão é municipalista e seguiremos avançando em parceria com as prefeituras. O povo decidiu, agora vamos ao trabalho”, afirmou Leite nas redes sociais na noite de domingo (27).

O governador votou no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Pelotas, no Sul do Estado, no fim da manhã de domingo. Ele estava acompanhado da prefeita Paula Mascarenhas.

“Viva a democracia! Via a possibilidade de pensar diferente, de conviver com visões distintas e de decidir, respeitando as divergências”, declarou Leite após registrar o seu voto na urna eletrônica.

Em Pelotas, o governador manifestou apoio ao candidato do PT, Fernando Marroni, que venceu Marciano Perondi (PL).

