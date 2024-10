Política Porto Alegre registra o maior índice de abstenção entre as capitais brasileiras no segundo turno das eleições

Por Marcelo Warth | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











381.965 eleitores não compareceram às urnas no domingo na Capital gaúcha Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil 381.965 eleitores não compareceram às urnas no domingo na Capital gaúcha. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre registrou o maior índice de abstenção entre as capitais brasileiras no segundo turno das eleições municipais, realizado no domingo (27). Recorde para a cidade, o índice chegou a 34,83%, totalizando 381.965 eleitores, de acordo com dados da Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, a abstenção havia chegado a 31,51% (345.544 eleitores), também o maior percentual entre todas as capitais. Na segunda etapa do pleito, exerceram o direito de votar na Capital gaúcha 714.655 pessoas – 65,17% do eleitorado. O candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) venceu a disputa com 406.467 votos (61,53%).

A sua adversária, Maria do Rosário (PT), obteve 254.128 votos (38,47%), número menor do que o de eleitores ausentes.

As outras capitais com os maiores índices de abstenção no segundo turno foram: Goiânia (34,2%), Belo Horizonte (31,95%), São Paulo (31,54%), Porto Velho (30,63%), Curitiba (30,37%) e Natal (26%).

Além de Porto Alegre, outros quatro municípios gaúchos tiveram segundo turno. Em Canoas, na Região Metropolitana, o índice de abstenção foi ainda maior do que na Capital: 35,72% (92.716 eleitores).

Confira o resultado do segundo turno nas cinco cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores:

Porto Alegre:

Sebastião Melo (MDB): 406.467 – 61,53 %

Maria do Rosário (PT): 254.128 – 38,47 %

Brancos: 27.249

Nulos: 26.811

Comparecimento: 714.655 – 65,17 %

Abstenção: 381.965 – 34,83 %

Canoas:

Airton Souza (PL): 75.688 – 52,12 %

Jairo Jorge (PSD): 69.518 – 47,88 %

Brancos: 10.434

Nulos: 11.229

Comparecimento: 166.869 – 64,28 %

Abstenção: 92.716 – 35,72%

Caxias do Sul:

Adiló (PSDB): 116.730 – 51,38 %

Scalco (PL): 110.476 – 48,62 %

Brancos: 8.861

Nulos: 11.676

Comparecimento: 247.743 – 71,36 %

Abstenção: 99.441 – 28,64 %

Pelotas:

Marroni (PT): 87.737 – 50,36 %

Marciano Perondi (PL): 86.474 – 49,64 %

Brancos: 4.947

Nulos: 5.542

Comparecimento: 184.700 74,29 %

Abstenção: 63.931 25,71 %

Santa Maria:

Rodrigo Decimo (PSDB): 76.803 – 54,50 %

Valdeci Oliveira (PT): 64.113 – 45,50 %

Brancos: 3.149

Nulos: 2.865

Comparecimento: 146.930 – 70,17 %

Abstenção: 62.463 – 29,83 %

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registra-o-maior-indice-de-abstencao-entre-as-capitais-brasileiras-no-segundo-turno-das-eleicoes/

Porto Alegre registra o maior índice de abstenção entre as capitais brasileiras no segundo turno das eleições

2024-10-28