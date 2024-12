Rio Grande do Sul Governador gaúcho e o vice-presidente da República participam da inauguração de programa ambiental de empresa em Guaíba

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Geraldo Alckmin (E) é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o governador gaúcho Eduardo Leite participaram, nessa segunda-feira (2), da inauguração do programa ambiental da empresa chilena de celulose CMPC em sua unidade no município de Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre). Com investimento de R$ 2,75 bilhões, trata-se da maior ação de sustentabilidade já desenvolvida pelo setor privado no Rio Grande do Sul.

São 31 medidas de controle e gestão, além de modernização industrial da CMPC (“Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones”, na sigla em espanhol), que adquiriu a operação da brasileira Aracruz em 2009.

Durante o evento, Leite, as autoridades realizaram um ato simbólico de desligamento da caldeira movida a carvão, abrindo uma etapa importante da conclusão do programa BioCMPC e que deve reduzir em 60% o volume de gases de efeito-estufa emitidos na atmosfera pela unidade.

Também foram mencionados outros valores a serem aplicados pela companhia no Rio Grande do Sul, em especial no âmbito do projeto “Natureza CMPC”: em abril, a empresa anunciou para o futuro próximo um plano de R$ 24 bilhões, maior investimento privado já realizado na história do Estado.

Em agosto, foi constituído um comitê de governança do “Natureza CMPC”, com reuniões mensais. O objetivo é garantir a sintonia entre governo gaúcho e equipes da empresa, assegurando o cumprimento das exigências para uma ação desse porte e a eliminação de obstáculos relativos às infraestruturas rodoviária e portuária.

Com a palavra…

As autoridades – incluindo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta – foram recepcionadas pelo presidente do Conselho das Empresas da CMPC, Luis Felipe Gazitúa, pelo presidente-executivo Francisco Ruiz-Tagle e pelo diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda.

“Este é um importantíssimo investimento e que mostra a confiança no Brasil, gerando emprego, renda, produção e desenvolvimento”, enalteceu Geraldo Alckmin, que acumula a função de vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Ele garantiu o empenho do governo federal para destravar a renovação da delegação do terreno da União ao Estado no Porto de Rio Grande, o que permitirá ao governo gaúcho dar andamento na concessão à CMPC. Esse avanço é fundamental para a implantação do projeto “Natureza”.

Leite emendou: “Celebramos essa ação como mais uma mostra de renovação do compromisso da CMPC com a sustentabilidade e da confiança da empresa no Rio Grande do Sul”.

O dirigente Ruiz-Tagle também se manifestou: “O projeto trouxe modernização e eficiência para a fábrica, como também nos permitiu devolver ao povo gaúcho a maravilhosa acolhida que tivemos, gerando valor compartilhado para a comunidade em que estamos inseridos. Buscamos fazer a diferença, de forma que os recursos investidos pudessem permanecer no bairro, na cidade, no Estado”.

Também presente ao ato, o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, acrescentou números favoráveis:

“O projeto BioCMPC representa a integração de inovação, sustentabilidade e geração de empregos, com mais de 3,5 mil postos criados durante as obras. Essa iniciativa é um exemplo de que o setor privado, aliado a políticas públicas, pode transformar realidades. O RS é um ambiente saudável, produtivo, competitivo e sustentável para os negócios”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-e-o-vice-presidente-da-republica-participam-da-inauguracao-de-programa-ambiental-de-empresa-em-guaiba/

Governador gaúcho e o vice-presidente da República participam da inauguração de programa ambiental de empresa em Guaíba

2024-12-02