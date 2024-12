Rio Grande do Sul Porto Alegre e outras 34 cidades gaúchas registram estragos por causa do temporal

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quedas de árvores causaram danos materiais e cortes de luz em diversas regiões. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

O temporal que atingiu Porto Alegre e diversas regiões do Interior gaúcho no fim da noite de domingo (1º) provocou alagamentos, falta de luz, quedas de árvores, postes e fiação, dentre outros transtornos. Na Capital, os principais pontos com acúmulo de água foram registrados em bairros como Humaitá, Sarandi, Floresta, Cidade Baixa e Centro.

Imagens gravadas pela população circularam nas redes sociais mostrando locais como a Estação Rodoviária, onde o a chuva alagou a parte mais baixa do complexo de lojas, causando preocupação entre comerciantes que ainda contabilizam os prejuízos da enchente de maio. Também não faltaram questionamentos à prefeitura sobre a eficácia do sistema de escoamento pluvial.

Nas primeiras horas da manhã, a cidade também tinha vários semáforos inoperantes. A informação é da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC).

De acordo com a Defesa Civil estadual, a precipitação intensa em diferentes áreas do mapa gaúcho está associada ao avanço de uma frente-fria, aliada a um sistema de baixa pressão. Em algumas regiões, o fenômeno foi acompanhado de ventos intensos, raios e queda de granizo.

Interior

No Interior do Estado, os relatos apontam destelhamentos de imóveis e falta de energia em mais de 500 mil imóveis residenciais ou comerciais até essa segunda-feira (2), a maioria (250 mil) na área de concessão da CEEE Equatorial. Os danos foram causados sobretudo pelos ventos que derrubaram galhos de árvores e arremessaram objetos sobre a fiação e outros equipamentos da rede.

Na área de concessão da empresa RGE, em torno de 280 mil clientes estavam sem energia elétrica até a madrugada dessa segunda-feira. Técnicos da empresa conseguiram reduzir a amplitude do apagão para 126 mil endereços no início da manhã.

Em Arroio do Tigre (Região dos Vales), o vento derrubou um pavilhão metálico do Parque Municipal. Cerca de 50 pessoas participavam de um encontro no local, no fim de semana, e precisaram receber atendimento médico, devido a ferimentos.

Na cidade de Carazinho (Noroeste), 50 residências foram destelhadas. Em São José do Herval (Nordeste), a queda de árvores bloqueou a rodovia BR-386 na altura do quilômetro 287, nas primeiras horas da manhã. Em Camaquã (Centro-Sul), a chuva destruiu parte de uma escola rural para crianças.

Um vídeo que circula na internet desde as primeiras horas da manhã exibe o prédio parcialmente destelhado, salas com bastante água e equipamentos, mobiliário e documentos avariados. O vento forte também derrubou árvores que atingiram a escola. A reportagem não conseguiu contato nem com a prefeitura, nem com a secretaria municipal de Educação.

Cidades afetadas

– Aceguá.

– Arambaré.

– Antônio Prado.

– Arroio do Tigre.

– Arroio dos Rato.

– Cachoeirinha.

– Candiota.

– Canguçu.

– Canoas.

– Colinas.

– Carazinho.

– Dom Pedrito.

– Eldorado do Sul.

– Encruzilhada do Sul.

– Gramado.

– Imbé.

– Itaqui.

– Lajeado.

– Minas do Leão.

– Montenegro.

– Nova Esperança do Sul.

– Panambi.

– Pelotas.

– Pinheiro Machado.

– Piratini.

– Porto Alegre.

– Santa Cruz do Sul.

– Santana do Livramento.

– Santo Antônio do Palma.

– São José do Herval.

– São Miguel das Missões.

– Tapejara.

– Taquara.

– Teutônia.

– Vacaria.

(Marcello Campos)

