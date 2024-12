Rio Grande do Sul CIEE-RS inicia a semana com 3,7 mil vagas de estágio em diversas áreas

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. Foto: Divulgação As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. Foto: Divulgação

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está com processos seletivos abertos em todas as regiões do Estado para a contratação de mais de 3,7 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 1,7 mil.

Inscrições e informações no site do CIEE-RS. Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Também há oportunidades nos Processos Seletivos Públicos de Estágio. Informações e cadastro no site do CIEE-RS.

