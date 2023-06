Rio Grande do Sul Governador gaúcho e seu vice acompanham providências em cidades e locais mais atingidos pelos temporais

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

"Prioridade é salvar vidas", ressaltou Eduardo Leite durante encontro com o prefeito local. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

No início da noite dessa sexta-feira (16), o governador gaúcho Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza visitaram a cidade de Maquiné (Litoral Norte), uma das mais atingidas pelos temporais que castigaram o Estado desde o dia anterior. A região registrou aproximadamente 300 milímetros de chuva acumulada em 24 horas, com uma série de estragos em residências e propriedades rurais. O corpo de um homem foi localizado e dois familiares dele seguem desaparecidos.

Acompanhado do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, Leite se reuniu com o prefeito João Marcos Bassani dos Santos para se solidarizar com a comunidade local pelas vítimas e pelos estragos causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

Durante uma reunião na prefeitura, o governador colocou toda a estrutura do governo gaúcho à disposição dos municípios atingidos: “Nossa prioridade agora é salvar vidas e garantir a segurança da população. Resgatar pessoas que ainda estejam ilhadas e garantir alimentação e roupas aos que estão desabrigados”.

A comitiva visitou o salão da Paróquia Santo André Avelino, para onde foram levadas as famílias desabrigadas. No local, ponto de apoio da população de Maquiné, funciona um centro de triagem para distribuição de comida e vestuário. Para lá convergem doações de roupas, calçados e alimentos organizadas pela própria comunidade.

No salão paroquial, Gabriel Souza conversou com moradores que tiveram suas casas comprometidas pela chuva. Cerca de 50 famílias desabrigadas passaram a noite de quinta-feira (15) no local.

“Estamos aqui trazendo o apoio do governo do Estado, através de ações concretas, para estes gaúchos que sofrem com as consequências das chuvas. Mais cedo, o governador havia anunciado um repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios. Para Maquiné, são R$ 256 mil”, informou o vice-governador.

O restante do recurso vai para Dom Pedro de Alcântara (R$ 232.900), Itati (R$ 215.897), Morrinhos do Sul (R$ 232.900) e Três Forquilhas (R$ 218.900). “Este recurso é importante para nos ajudar na reconstrução da cidade. Temos muitos prejuízos e muito trabalho pela frente”, disse o prefeito de Maquiné.

Gabriel, acompanhado de Boeira e Faustino, percorreu a ERS-484, onde houve erosão de parte do asfalto. Também conferiu a altura do rio Maquiné. Com 90% da economia baseada na agricultura, o município contabiliza o prejuízo da produção de hortaliças. Somente em uma propriedade visitada, é estimada a perda total da produção de alface.

Balanço

Conforme o levantamento realizado pela Subchefia Estadual de Proteção e Defesa Civil, morreram quatro homens: dois em São Leopoldo, de 23 e 27 anos, um em Maquiné, de 69, e um em Novo Hamburgo, de 60.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, há relatos de nove desaparecidos: dois em Maquiné e sete em Caraá. As buscas são realizadas por todo o efetivo disponível das forças que atuam nos municípios. No total, 33 municípios foram atingidos, havendo 1.780 desabrigados.

Também é prioridade o atendimento das pessoas em situação de risco. Para tanto, foi instalado um Grupo de Ações Coordenadas envolvendo diversas forças.

Estão sendo empregados todos os recursos humanos e materiais das Defesas Civis estadual e municipais, da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar, além de outros órgãos do Estado e dos municípios.

A Secretaria de Assistência Social se agregou ao grupo para concentrar os pedidos de ajuda humanitária dos municípios.

(Marcello Campos)

Governador gaúcho e seu vice acompanham providências em cidades e locais mais atingidos pelos temporais

2023-06-16