Rio Grande do Sul Saiba como está o trânsito em rodovias do Rio Grande do Sul após o ciclone

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Ao menos 18 trechos de estradas têm bloqueio total ou parcial no Estado. (Foto: Arquivo/PRF)

O saldo da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul nessa quinta e sexta-feira (16) causou uma série de danos e transtornos em ao menos 18 rodovias do mapa gaúcho. Em uma o trânsito não foi interrompido, enquanto a grande maioria esteve sob bloqueio total ou parcial desde as primeiras horas do dia.

Técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e de concessionárias como a CCR-Viasul mantinham equipes atuando nos pontos críticos para evitar acidentes, providenciar reparos e acelerar o processo de restabelecimento da trafegabilidade.

Os trechos com problemas podem ser conferidos na lista a seguir, de acordo com dados atualizados no fim da tarde e sujeitos a alteração ao longo das próximas horas.

Bloqueio parcial

– Gravataí: ERS-020, quilômetro 4, 17 e 20 – Rodovia com água sobre a pista e alguns pontos de deslizamento, porém com trânsito fluindo normalmente.

– Santo Antônio da Patrulha: ERS-030, quilômetros 41 a 75 – Bloqueio parcial, com diversos pontos de alagamento e queda de barreira. Trânsito mantido em meia pista.

– Osório: BR-101, quilômetro 84, nos sentidos – Bloqueio parcial por acúmulo de água na pista.

– Osório: BR-290, quilômetro 9, em direção a Porto Alegre Capital – Interdição parcial por detritos na estrada.

– Osório: BR-290, quilômetro 11, rumo a Porto Alegre – Faixa direita interditada devido a risco de desmoronamento de barragem.

– Torres: BR-101, quilômetro 2, em direção a Santa Catarina – Interdição parcial por causa de buraco na pista.

– Três Forquilhas: ERS-417, quilômetro 10 – Trânsito em meia pista.

– Itati: ERS-417, quilômetro 5 – Deslizamento motivando tráfego em meia pista.

– Teutônia: ERS 419, quilômetro 5 – Teutônia – Água sobre a estrada causando trânsito em meia pista.

– Vale Real: ERS-452, quilômetro 16 – Bloqueio parcial por queda de barreira. Trânsito em meia pista, com risco de novos deslizamentos.

– Dois Irmãos: BR-116, quilômetro 219, rumo ao Interior – Interdição parcial por água acumulada na pista.

Interdição completa

– Santo Antônio da Patrulha: ERS-030, quilômetro 7 – Bloqueio total devido a ponte desmoronada.– Santo Antônio da Patrulha: ERS-474, quilômetro 2 – Bloqueio total devido a ponte desmoronada.

– Três Cachoeiras: ERS-494, quilômetro 7 – Queda de ponte, com interdição em ambas as pistas.

– Pareci Novo: ERS-124, quilômetro 7 – Bloqueio total, com água do rio Caí sobre a rodovia.

– Rolante: ERS-239, quilômetro 73 – Rodovia bloqueada por conta de água na pista.

– Rolante-Riozinho: ERS-239, quilômetro 83 – Estrada trancada devido a água na estrada.

– Venâncio Aires: ERS-422, quilômetro 47 – Queda de barreira, com bloqueio nos dois sentidos (desvio por Linha Cecília).

– Caxias do Sul: BR-116, quilômetro 181, ambos sentidos – bloqueio total por queda de barreira.

(Marcello Campos)

