Rio Grande do Sul Governador gaúcho Eduardo Leite recebe convite para o 10º Festival Atena

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Organizadores visitaram o governador gaúcho para apresentar a programação cultural do evento Foto: Divulgação Organizadores visitaram o Governador do RS para apresentar programação cultural gratuita que acontece de 30 de junho a 09 de julho em Frederico Westphalen (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (31), o presidente da ACA (Associação Cultural Atena) e diretor do 10º Festival Atena, Giancarlo Panosso, a coordenadora de produção do projeto, Agneya Ferraz, e a produtora executiva, Eloísa Sampaio, visitaram o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O encontro foi para convidá-lo à prestigiar o 10º Festival Atena – Edição Comemorativa, evento cultural que ocorrerá no município de Frederico Westphalen durante os dias 30 de junho a 09 de julho.

O Festival Atena é um movimento cultural que há nove anos promove manifestações artísticas multilinguagem e estimula e sensibiliza a comunidade do interior do Estado gaúcho ao intercâmbio e a integração socioeconômicas cultural por meio de apresentações, exposições, oficinas, seminários, cursos, concursos, premiações, voluntariado e campanhas solidárias. Ao longo de toda a sua história, já mobilizou mais de 3.300 artistas e protagonistas culturais advindos de 27 municípios do estado.

Na ocasião, junto ao presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, Raul Pazuch, e a Coordenadora da 20ª Coordenadoria Regional de Educação, Jogelci do Carmo, também foi realizada visitas e entregas de convite para prestigiar o Festival Atena ao Chefe de Gabinete da Casa Civil, Jonatan Brönstrup; à Secretária de Educação do RS, Raquel Teixeira; e para a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul através da Secretária de Cultura, Beatriz Araújo; da Secretária Adjunta de Cultura, Gabriella Meindrad; e da Assessora de Diversidade e Inclusão, Rochelle Lino.

O projeto 10º Festival Atena – Edição Comemorativa é uma realização da Associação Cultural Atena e está sendo produzido com recursos do PRÓ-CULTURA RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do rio Grande do Sul e conta com o apoio da Administração Municipal de Frederico Westphalen, Câmara de Vereadores de FW, SESC, Sicredi Conexão, Tchê Turbo, UFSM/FW e URI/FW. A programação gratuita de espetáculos, shows e demais atrações será divulgada nos próximos dias.

