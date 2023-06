Política Saiba como fica a estrutura dos ministérios após a aprovação da medida provisória no Congresso

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Parlamentares mantêm formato utilizado pelo governo Lula, com 37 pastas, 14 a mais que a administração de Jair Bolsonaro (PL) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Congresso Nacional aprovou a MP (medida provisória) que mantém a estrutura dos ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, administração federal conta com 37 pastas, 14 a mais que no mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Quando publicadas, as MPs têm força de lei, mas precisam ser analisadas pelo Congresso em até 120 dias, para que não percam a validade. A aprovação pelo Senado ocorreu no dia do término do prazo, nesta quinta-feira (1°). O texto vai para sanção do presidente.

Foi necessário que Lula entrasse na articulação com o Parlamento, principalmente na Câmara dos Deputados, tendo se reunido com o líder Arthur Lira (PP-AL).

O total de ministérios é 60% maior quando comparado com a gestão de Jair Bolsonaro (PL), que possuía 23 pastas. Ao mesmo tempo, Lula nomeou um número recorde de mulheres, 11 ao todo, batendo a marca de 8 ministras do governo Dilma Rousseff (PT).

Entre as áreas que voltaram a ter ministro próprio estão Cultura, Esportes, Portos e Aeroportos, Transportes, Pesca e Cidades. Outra composição retomada é a “trinca” Fazenda, Planejamento e Indústria, que estavam agrupadas no Ministério da Economia.

Entre as pastas inéditas está a dos Povos Indígenas, que havia sido uma promessa de campanha do presidente eleito.

Veja a organização dos ministérios do governo Lula

Ministério da Fazenda — Fernando Haddad

Ministério da Justiça — Flávio Dino

Ministério da Defesa — José Múcio Monteiro

Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) — Mauro Vieira

Ministério da Saúde — Nísia Trindade

Ministério da Educação — Camilo Santana

Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos — Esther Dweck

Ministério de Portos e Aeroportos — Márcio França

Ministério da Ciência e Tecnologia — Luciana Santos

Ministério das Mulheres — Cida Gonçalves

Ministério do Desenvolvimento Social — Wellington Dias

Ministério da Cultura — Margareth Menezes

Ministério do Trabalho — Luiz Marinho

Ministério da Igualdade Racial — Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos — Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio — Geraldo Alckmin

Ministério da Agricultura — Carlos Fávaro

Ministério da Integração — Waldez Góes

Ministério da Pesca — André de Paula

Ministério da Previdência — Carlos Lupi

Ministério das Cidades — Jader Filho

Ministério das Comunicações — Juscelino Filho

Ministério de Minas e Energia — Alexandre Silveira

Ministério do Desenvolvimento Agrário — Paulo Teixeira

Ministério do Esporte — Ana Moser

Ministério do Meio Ambiente — Marina Silva

Ministério do Planejamento — Simone Tebet

Ministério do Turismo — Daniela Souza Carneiro (Daniela do Waguinho)

Ministério dos Povos Indígenas — Sonia Guajajara

Ministério dos Transportes — Renan Filho

Controladoria-Geral da União (CGU) — Vinícius Carvalho

Gabinete de Segurança Institucional (GSI) — Marcos Amaro

Secretaria de Comunicação (Secom) — Paulo Pimenta

Casa Civil — Rui Costa

Secretaria de Relações Institucionais — Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da Presidência da República — Márcio Macedo

Advocacia-Geral da União (AGU) — Jorge Messias

