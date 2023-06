Rio Grande do Sul Centro Obstétrico no Hospital Getúlio Vargas é inaugurado em Sapucaia do Sul

As instalações foram totalmente modernizadas com repasse do programa Avançar na Saúde do governo do Estado, no valor de R$ 667mil.

A FHGV (Fundação Hospitalar Getúlio Vargas), que administra o Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, inaugurou nesta quinta-feira (1°) o novo Centro Obstétrico nas presenças do governador Eduardo Leite, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do prefeito Volmir Rodrigues, entre outras autoridades do Executivo e Legislativo.

As instalações foram modernizadas com repasse do programa Avançar na Saúde do governo do Estado, no valor de R$ 667 mil. Conta ainda com recursos próprios da FHGV, na ordem de R$ 310 mil, e verba da prefeitura de Sapucaia, com investimento de R$ 170 mil. O total do custo da obra atinge R$ 1.147.000.

Inauguração

O governador agradeceu a parceria com a FHGV e a prefeitura de Sapucaia no sentido de aprimorar o atendimento à saúde e destacou que é preciso avançar. “Se tem algo que nos une é o futuro do nosso Estado. E o futuro começa por acolher muito bem as novas vidas que estão chegando. E os novos gauchinhos serão muito bem acolhidos aqui nesse Centro Obstétrico”, afirmou Leite.

O prefeito Volmir Rodrigues destacou que a obra representa a união entre estado e município para servir às pessoas. “Os dias passarão, nós passaremos, as instituições ficam. Nosso legado será marcado na história pelo que fizermos pelas pessoas, pelos cidadãos”, reforçou o prefeito, que agradeceu à Direção da FHGV, Gerência Hospitalar e todos os funcionários pelo trabalho que vem realizando

Estrutura

A nova estrutura soma 436m², incluindo três quartos de Pré-parto, Parto e Pós-parto, uma sala para parto cirúrgico, duas unidades de cuidados intermediários Convencional e Canguru, além de todas as demais áreas de apoio.

As novas instalações foram concebidas seguindo orientações da Rede Cegonha, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, que propõe a melhoria do atendimento às mulheres e às crianças. Isso inclui cuidados de pré-natal, garantia de todos os exames necessários e vinculação da gestante a uma maternidade de referência.

A partir de sua inauguração, o novo Centro Obstétrico, que realiza em torno de cem partos por mês, prevê nascimentos mais humanizados, oferecendo toda a assistência necessária às mulheres e aos bebês.

A parturiente passa a ter todo o trabalho de parto num quarto privativo com seu familiar, de forma mais humanizada, atendendo as práticas não farmacológicas para o alívio da dor. Ela fica o tempo que quiser no chuveiro, utiliza bola, barras e escadinhas, que auxiliam no trabalho de parto, tornando tudo mais acolhedor.

