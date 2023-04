Rio Grande do Sul Governador gaúcho entrega ao ministro dos Transportes uma lista de obras prioritárias no Estado

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Documento foi elaborado em conjunto com deputados federais. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Durante reunião realizada nesta terça-feira (11) em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador Eduardo Leite entregou uma lista com obras de infraestrutura rodoviária priorizadas pelo Executivo do Rio Grande do Sul. O documento foi produzido em conjunto com a bancada gaúcha da Câmara dos Deputados.

Em resposta, o titular da pasta federal informou que o investimento no setor por parte da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser maior do que nos anos anteriores.

Leite também ressaltou a importância estratégica do Estado para o Brasil, inclusive no âmbito do Mercosul. Em seguida, detalhou os programas estaduais de investimento e concessões.

“Depois de alguns anos sem capacidade de investimento, o governo estadual consegue aplicar recursos em obras”, prosseguiu. “Esta parceria resultará em uma onda de obras importantes para melhorar a nossa logística”.

Somente em repasses do programa “Pavimenta”, desde 2021 foram entregues 137 obras, em um valor total de quase R$ 208 milhões. O governo gaúcho também aportou R$ 21,3 milhões na construção de terceiras faixas na estrada entre as cidades de Tio Hugo e Passo Fundo (RSC-153), na Região Norte do Estado. “A recente concessão do Bloco 3, que agrupa seis estradas, representará R$ 2,2 bilhões investidos durante sete anos em duplicações e outras melhorias”, acrescentou.

Prioridades

Durante a reunião no Ministério dos Transportes, a comitiva do Rio Grande do Sul apontou como prioridades para o Estado as seguintes obras:

– Ampliação da capacidade da BR-116 Norte (complexos Sinos–Scharlau e Esteio).

– Conclusão da duplicação da BR-116 (entre Guaíba e Pelotas).

– Duplicação do Lote 4 da BR-392 (acesso ao porto de Rio Grande).

– Ponte Rio Grande–São José do Norte, que permite a ampliação do complexo do porto para a outra margem da Lagoa dos Patos.

– No eixo Leste-Oeste, a duplicação de quatro lotes da BR-290 e a conclusão da nova ponte do Guaíba.

Também estiveram na pauta do encontro a ampliação da BR-448 (Rodovia do Parque) de Sapucaia do Sul a Portão, a construção da ponte Porto Xavier–San Javier (fronteira da Região Noroeste gaúcha com a Argentina), a reforma da ponte entre Uruguaiana e Paso de Los Libres (Argentina), nova ponte entre Jaguarão e Rio Branco (Uruguai) e travessia entre Tenente Portela e Itapiranga (SC).

(Marcello Campos)

