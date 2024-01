Rio Grande do Sul Falta de luz: governador gaúcho promove reunião com Aneel, Agergs e concessionárias de energia elétrica

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontro servirá para reforçar cobrança pela qualidade dos serviços e por medidas de melhoria Foto: Mauricio Tonetto/Secom Encontro servirá para reforçar cobrança pela qualidade dos serviços e por medidas de melhoria. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite vai conduzir, nesta quarta-feira (24), reunião com as direções da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) e representantes das concessionárias do setor no Estado.

O encontro no Palácio Piratini, previsto para as 9h, servirá para reforçar a cobrança pela qualidade dos serviços de fornecimento de energia à população, diante da demora no trabalho de restabelecimento após o temporal da última terça-feira (16).

A reunião terá as presenças do diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, da presidente da Agergs, Luciana Luso de Carvalho, e dos diretores-presidentes das duas maiores concessionárias de energia no RS, Riberto Barbarena, da CEEE Equatorial, e Marco Antônio Villela de Abreu, RGE. Também estão previstas as participações dos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo; de Gravataí, Luiz Ariano Zaffalon; de Cachoeirinha, Cristian Rosa; e de Canoas, Nedy de Vargas Marques, municípios mais afetados pela prolongada interrupção de energia.

“Conversei mais uma vez por telefone nesta segunda-feira com o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, e ajustei sua vinda ao RS para fazermos reuniões de trabalho com equipes do Estado, das concessionárias e dos municípios mais impactados pela falta de energia elétrica nos últimos dias”, afirmou Leite. “Compartilho a indignação da população com a demora no retorno da luz, e seguiremos fazendo todo o possível, em um esforço conjunto, para cobrar as concessionárias e exigir a prestação de serviço adequada”, completou o governador.

No sábado (20), Leite esteve nas sede da RGE, em São Leopoldo, e da CEEE Equatorial, na capital, para monitorar o andamento do trabalho de restabelecimento de energia dos consumidores que permaneciam desassistidos.

Na sexta-feira (19), Leite esteve na sede da Agergs para acompanhar os procedimentos para realização de duas fiscalizações sobre a atuação das duas empresas diante do evento climático. No pico, o temporal do dia 16 resultou no maior número de unidades consumidoras sem energia em 10 anos: 1,3 milhão de domicílios ficaram sem luz no Estado.

Na visita à Agergs, o governador informou que encaminhará à Assembleia Legislativa proposta para fortalecimento da agência, com objetivo de ampliar as ações de fiscalização. A efetivação da medida está prevista para o próximo mês, quando o Estado deve voltar a ficar abaixo do limite prudencial de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede a apresentação de propostas de reestruturação de carreiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-promove-reuniao-com-aneel-agergs-e-concessionarias-de-energia-eletrica/

Falta de luz: governador gaúcho promove reunião com Aneel, Agergs e concessionárias de energia elétrica

2024-01-22