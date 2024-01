Mundo Os Estados Unidos emitem novas sanções a grupos que facilitam financiamento do Irã ao Hamas

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Esta é a quinta rodada de sanções desde o início da guerra Foto: Reprodução

Os Estados Unidos impuseram sanções a vários grupos financeiros “afiliados ao Hamas” em Gaza, acusados de terem facilitado a transferência de fundos, incluindo criptomoedas, do Irã para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina.

“O Hamas procurou alavancar uma variedade de mecanismos de transferência financeira, incluindo a exploração de criptomoedas, para canalizar fundos para apoiar as atividades terroristas do grupo”, disse Brian Nelson, do Tesouro do Terrorismo e Inteligência Financeira, num comunicado de imprensa.

A lista inclui membros da família Shamlakh, com sede em Gaza, que usou várias empresas para facilitar transferências de fundos do Irã para o Hamas, e a Hezrallah Exchange, que supostamente “trabalhou com o Hamas para facilitar transações, inclusive através do uso de criptomoedas”, de acordo com o Departamento do Tesouro.

Os EUA impuseram sanções juntamente com o Reino Unido e a Austrália, que também estão punindo “principais funcionários e facilitadores do Hamas”, segundo o Departamento de Estado.

“Continuamos empenhados em trabalhar com os nossos aliados e parceiros para desmantelar a infraestrutura financeira que apoia as operações do Hamas”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, num comunicado.

Esta é a quinta rodada de sanções dos EUA ao Hamas desde 7 de outubro, segundo o Departamento de Estado.

2024-01-22