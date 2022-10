Rio Grande do Sul Governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior vota em Esteio e prega respeito ao resultado das urnas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Atual chefe do Executivo estadual afirma que transição será tranquila, independente do vencedor Foto: Divulgação/Palácio Piratini Atual chefe do Executivo estadual afirma que transição será tranquila, independente do vencedor. (Foto: Divulgação/ Palácio Piratini) Foto: Divulgação/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior votou neste domingo (30) no município de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Ainda no Centro Municipal de Educação Básica Oswaldo Aranha, o chefe do Executivo estadual até 31 de dezembro afirmou que fará uma “transição tranquila com o próximo governador seja ele qual for”.

Seguindo a agenda, em Porto Alegre, Ranolfo se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco José Moesch. A partir do meio-dia, acompanha o trabalho do Gabinete de Crise montado na sede da Secretaria da Segurança Pública, na zona sul da Capital, para monitorar o andamento das eleições no Estado.

