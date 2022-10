Política Sérgio Moro vota em Curitiba e pede tolerância à população

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Senador eleito pelo Paraná se engajou na campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro no segundo turno Foto: Divulgação Senador eleito pelo Paraná se engajou na campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro no segundo turno. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), votou em Curitiba, no bairro Bacacheri, próximo das 9h10, deste domingo (30).

Moro chegou ao local acompanhado de amigos e em conversa com a imprensa pediu tolerância à população. “O que é importante, ao ser encerrada a votação de hoje, é buscar a pacificação do país. E o brasileiro que votou no candidato que não foi eleito, lembrar que tem que ter respeito às opiniões divergentes”, declarou Moro.

Ex-juiz federal, Sérgio Moro abandonou a magistratura no fim de 2018 para assumir cargo de Ministro do governo Bolsonaro. Por divergências no início da pandemia, com graves trocas de acusações, Moro deixou o cargo. No segundo turno das eleições, Bolsonaro e Moro voltaram a se aproximar e estiveram juntos nos bastidores de debates.

