Porto Alegre Avenida Severo Dullius, em Porto Alegre, tem alteração de trânsito a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O local passará a operar com sentido duplo de circulação e será proibido estacionar em ambos os lados da via Foto: Carlos Rohde / EPTC/ PMPA Foto: Carlos Rohde / EPTC/ PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a SMOI (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura) informam que, a partir de segunda-feira (31), a avenida Severo Dullius, em Porto Alegre, será bloqueada para o trânsito de veículos no cruzamento com a rua Lenea Gaelzer para viabilizar a continuidade das obras.

O trânsito de veículos da pista oeste/leste da avenida Severo Dullius, no trecho entre a rua Bernardino Bernardi e a rua Lenea Gaelzer, ficará restrito para o acesso aos estabelecimentos e serviços existentes no trecho. O local passará a operar com sentido duplo de circulação e será proibido estacionar em ambos os lados da via. Por outro lado, a pista leste/oeste da Severo Dullius poderá ser acessada pela avenida das Indústrias.

Transporte Coletivo

Os ônibus poderão ingressar na rua Eugênio Rubo, avenida Severo Dullius seguindo seu itinerário normal. O trecho que compreende a avenida das Indústrias, rua Lenea Gaelzer e avenida Severo Dúlios será desatendido durante o período da obra (cinco pontos de parada). Estarão em operação duas paradas provisórias: uma na rua Eugênio Rubo e outra na Severo Dullius para minimizar a distância de embarque para os passageiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre