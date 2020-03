Rio Grande do Sul Governador prorroga até o fim de abril a suspensão das aulas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

A medida foi tomada para evitar a propagação do coronavírus

O governador Eduardo Leite anunciou, em transmissão ao vivo pela internet na tarde desta terça-feira (31), a prorrogação da suspensão das aulas até 30 de abril nas instituições de ensino públicas e privadas no Rio Grande do Sul.

“Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredirmos as regras de restrição de contato. Assim, com essa nova orientação, as famílias podem se organizar”, disse o governador.

Embora na maioria dos casos não desenvolvam a doença com gravidade, jovens e crianças são considerados transmissores do coronavírus.

Inicialmente, as aulas da rede pública estadual haviam sido suspensas até o dia 2 de abril, de acordo com o Decreto 55.118. Universidades e instituições de ensino haviam definido, também, datas para o retorno, mas, agora, com o novo decreto, todas as aulas, em todas as instituições de ensino no Estado, ficam suspensas.

Para evitar que os alunos da rede estadual sejam prejudicados, as aulas e os conteúdos estão sendo repassados aos estudantes via plataformas digitais e aplicativos.

