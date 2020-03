Colunistas Governador reafirma que vai extinguir a EGR

Por Flavio Pereira | 3 de março de 2020

Governador esteve ontem na abertura da Expodireto 2020. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite projetou hoje que pretende repassar toda a malha rodoviária estadual para o setor privado, mediante o regime de concessões. Nesse contexto, a EGR, Empresa Gaucha de Rodovias, será extinta. O governador fez o anuncio na manhã de hoje, ao falar na solenidade oficial de abertura da 21ª edição da Expodireto-Cotrijal, em Não-Me-Toque. Ele foi enfático ao afirmar que não entende como missão do Estado, “operar pedágios”.

Assembleia poderá derrubar veto ao projeto Veículo Legal

A Assembleia já formou maioria para derrubar o veto do governador Eduardo Leite ao projeto do Sebastião Melo, (MDB), denominado de Projeto Veiculo Legal, que autoriza o pagamento imediato de débitos com IPVA, no próprio momento da abordagem do motorista. O veto está na pauta da sessão desta terça-feira. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa.

Proposta acaba com cadeia de gastos

Derrubado o veto do governador, o Projeto Veiculo Legal entrará em vigor acabando com a cadeia de despesas para os proprietários de veículos apreendidos. Estas despesas vão desde o pagamento do próprio IPVA, mais a multa correspondente, o guincho, e a estadia nos CRDs (Centros de Remoção e Depósitos) credenciados pelo Detran.

A polêmica janela eleitoral

Criação da chamada minirreforma eleitoral, a vergonhosa janela para troca de partidos que desrespeita a vontade dos eleitores, abre a partir da próxima quinta-feira para vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a prefeitura de sua cidade. Estes poderão mudar de partido até o dia 3 de abril, sem se sujeitarem a qualquer punição do partido ao qual pertencem.

Ministra Damares, Cidadã de Porto Alegre

Uma proposta do vereador Wambert Di Lorenzo, do PL, poderá tornar a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, cidadã de Porto Alegre. O titulo proposto pelo vereador, se destina a pessoas que não nasceram na Capital e que tenham se “distinguido em qualquer ramo do saber humano ou, por sua ação, tornaram-se merecedoras do reconhecimento da cidade”.

