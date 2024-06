Colunistas Governador Tarcísio de Freitas apoiou caravana para doações ao Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governador Tarcísio de Freitas prestigiou a caravana liderada por Jair Bolsonaro, com deputado federal Zucco e outros parlamentares, que recebeu apoio dos paulistas para o Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Teve o apoio do governador Tarcísio de Freitas, a caravana “Unidos pelo Rio Grande do Sul”, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que recolheu desde 27 de maio dezenas de toneladas de doações em seis municípios do interior paulista. O deputado federal gaúcho Luciano Zucco, ao lado de outros deputados, participou da mobilização, que teve início em Ribeirão Preto e nos dias seguintes passou por Rio Claro, Campinas, Jundiaí, São Bernardo, culminando no sábado com Guarulhos.

Balanço da caravana

O deputado federal Luciano Zucco disse ontem à noite, durante uma live com os deputados Gustavo Victorino (RS) e Mario Frias (PL-SP), que “São Paulo fez o seu papel, aqueceu o nosso coração e estamos agradecidos”. Segundo Zucco, foram carregadas em São Paulo, 20 carretas, e as doações chegarão às dezenas de municípios. As primeiras carretas de doações coletadas pela caravana “Unidos pelo Rio Grande” começaram a chegar em Alvorada, Campo Bom, Rolante, Cachoeirinha, Canoas, Lajeado, Guaíba, Rio Grande e Santa Maria. Zucco sugere que a próxima campanha será nos Estados do Paraná e Santa Catarina, para buscar a doação de materiais de construção.

Governo Federal estuda programa semelhante ao que Jair Bolsonaro criou na pandemia

O programa de auxílio que o governo federal estuda, para atender empresas atingidas pela enchente e evitar demissões, teria moldes semelhantes ao Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), lançado durante a pandemia pela gestão de Jair Bolsonaro, quando o governo diminuiu as demissões, ao bancar parte dos custos da remuneração dos empregados. Ao invés de colocar em funcionamento o modelo do governo Bolsonaro, que já está pronto e atendeu às necessidades das empresas, o governo federal bate cabeça e perde tempo criando um novo, para evitar qualquer crédito político ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, prosseguem os estudos, e as empresas continuam fechadas.

Vídeo falso mente sobre número de mortos na enchente

Um vídeo com montagens contendo comentários e imagens e publicações que circulam desde 20 de maio, apontando centenas de corpos amontoados sobre o terreno encharcado de Canoas, é falso. A montagem continua circulando, com fotos geradas por inteligência artificial, com o objetivo de criar pânico entre a população de Canoas e do Rio Grande do Sul. O número oficial de vítimas fatais em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul subiu neste domingo, passando para 172 pessoas, de acordo com o balanço publicado pela Defesa Civil do Estado.

Secretário de Apoio à Reconstrução do RS toma posse nesta segunda-feira

Será nesta segunda-feira a posse de Pedro Carpeluppi na novíssima secretaria de Apoio à Reconstrução do Estado. A pasta buscará uma sintonia fina do governo do Estado com a secretaria extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, comandada pelo deputado federal Paulo Pimenta.

Rodrigo Lorenzoni aponta despesas de R$ 8,6 milhões com nova secretaria

Crítico da criação de mais uma estrutura no primeiro escalão, o líder do PL na Assembleia Legislativa votou contra o projeto no legislativo, e aponta que para a nova Secretaria da Reconstrução do RS terá um custo de até R$ 8,6 milhões por ano: “Ao invés de direcionar recursos para os gaúchos que perderam tudo, Eduardo Leite e sua base aliada resolveram inchar a máquina pública. Com R$ 700 mil reais por mês a gente poderia dar mil bolsas de R$ 700 reais para as pessoas comprarem comida, poderia pagar casa para as pessoas, poderia investir na saúde, mas não. Eduardo Leite, assim como Lula, opta por inchar a máquina pública, opta por dar espaço para a companheirada. Isso é uma vergonha”, afirma Rodrigo Lorenzoni.

Victorino vai propor revogação

O deputado Gustavo Victorino anunciou ontem que vai propor nesta segunda-feira, um projeto extinguindo a nova secretaria. Segundo Victorino, “a nova pasta, aprovada graças ao apoio da bancada do PT, é desnecessária, e está repleta de cargos de nível superior, com altos salários, valores que poderiam ser aplicados na assistência às vítimas das enchentes”.

Projeto de Ronaldo Nogueira cria politica permanente para mitigar catástrofes

O Deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos) protocolou na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que institui o Plano Nacional de Prevenção e Mitigação dos efeitos de Catástrofes, criando uma política pública permanente de Estado à iniciativa de prevenção e mitigação de catástrofes. No caso do Rio Grande do Sul, o projeto prevê medidas objetivas, como a construção de dois canais secos abertos em concreto para escoamento das águas no mar em caso de inundação acima da cota de 30 cm acima do leito normal da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul e nos estreitos existentes entre os municípios de Tavares e São José do Norte; Desassoreamento e recuperação da mata ciliar dos rios Taquari; Jacuí; Caí; Sinos e Gravataí; Dragagem para execução do desassoreamento da Lagoa dos Patos; e medidas para despoluir os rios e seus afluentes da bacia do Guaíba.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/governador-tarcisio-de-freitas-apoiou-caravana-para-doacoes-ao-rio-grande-do-sul/

Governador Tarcísio de Freitas apoiou caravana para doações ao Rio Grande do Sul

2024-06-03