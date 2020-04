Rio Grande do Sul Governador visita o primeiro hospital de campanha em Canoas

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

"Nos tranquiliza vermos essa estrutura de retaguarda pronta para atender a população", disse Leite Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini "Nos tranquiliza vermos essa estrutura de retaguarda pronta para atender a população", disse Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite esteve, na manhã deste sábado (18), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para conhecer o primeiro hospital de campanha da cidade. Com 13 leitos clínicos e um de UTI, o hospital funciona 24 horas em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Rio Branco equipado com respiradores, duas salas de triagem, quatro consultórios, enfermaria, vestiários e banheiro.

O local tem sistema individual de oxigênio – essencial para pacientes com coronavírus, já que um dos sintomas pode ser a falta de ar. Acompanhado do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, Leite foi recebido pelo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, e pelo secretário de Saúde do município, Fernando Ritter.

“Nos tranquiliza vermos essa estrutura de retaguarda pronta para atender a população. Como estamos enfrentando um vírus que atinge toda e qualquer pessoa, é fundamental que Estado e município estejam juntos no combate à Covid-19”, disse Leite, que conheceu a estrutura inaugurada na quinta-feira (16). No momento da visita do governador, não havia internados.

O paciente que buscar atendimento na UPA Rio Branco e apresentar sintomas respiratórios será imediatamente encaminhado ao hospital de campanha. Para casos graves, há um leito de UTI e, se for necessário, uma ambulância poderá transferir pacientes ao Hospital Universitário de Canoas, referência no tratamento da Covid-19. Por turno, estarão à disposição quatro médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, dois recepcionistas e um controlador de fluxo.

A prefeitura de Canoas ainda deve abrir, conforme a demanda de casos, outros três hospitais com essa mesma estrutura. “Somos uma das cidades mais preparadas para o atendimento a pacientes com coronavírus”, ressaltou o prefeito. No total, Canoas disponibilizará 932 leitos exclusivos para o atendimento à doença.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul