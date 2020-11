Governadores, inclusive o do Rio Grande do Sul, se encontram com o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado para discutir a vacina contra o coronavírus

Governadores se reuniram nesta terça-feira (3), em Brasília, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a vacinação da população brasileira contra a covid-19. Entre os presentes estavam os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; do Piauí, Wellington Dias; do Espírito Santo, Renato Casagrande; e do Mato Grosso, Mauro Mendes.