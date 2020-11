Tecnologia WhatsApp: mensagens autodestrutivas vão desaparecer após sete dias

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Fotos ou arquivos enviados nessa configuração também devem desaparecer após uma semana. (Foto: Reprodução)

Desde o ano passado vimos que uma funcionalidade muito interessante está sendo testada internamente no WhatsApp – estamos falando da habilidade de enviar mensagens autodestrutivas, que somem após algum tempo depois de enviadas.

Como de costume, o WABetaInfo trouxe mais detalhes a respeito do recurso vindouro que, aparentemente, estará disponível não só para Android e iOS mas também para a versão Desktop e Web do mensageiro, e até mesmo no app para KaiOS.

Ao que tudo indica, após ativar o recurso (chamado disappearing messages em inglês) as mensagens enviadas em um chat individual ou grupo vão desaparecer após sete dias – no caso do grupo, o administrador terá que ativar o recurso.

Na primeira interação era possível definir o número de dias que a mensagem vai ficar aparecendo, porém, parece que o WhatsApp achou melhor limitar a opção para apenas sete dias.

Fotos ou arquivos enviados nessa configuração também devem desaparecer após uma semana, a menos que a opção para salvar a mídia automaticamente na galeria esteja ativada, é claro.

Uma vez que a novidade seja liberada para todos, será possível ativá-la ou desativá-la tocando no contato e selecionando a opção específica.

De acordo com o FAQ oficial, uma parte da mensagem ainda poderá ficar visível na notificação mesmo após a mesma desaparecer.

Além disso, ao respondê-las em uma conversação, parte do texto original será exibido na resposta, mesmo após sete dias. O mesmo acontece quando as mensagens autodestrutivas são encaminhadas a um chat ou grupo que não possui o recurso ativo.

No caso de um backup, caso o usuário o realize enquanto a mensagem estiver visível ela será inclusa. Porém, ao restaurá-lo, se os 7 dias já tiverem passado, ela não será exibida.

Liberação de memória

O WhatsApp liberou uma nova função que promete facilitar o gerenciamento do armazenamento da memória interna do celular. O recurso, que permite verificar arquivos compartilhados e excluir mídias desnecessárias para liberar espaço no smartphone, já estava disponível para usuários da versão beta do mensageiro desde o final de setembro e, agora, chega à versão estável do aplicativo.

A ferramenta está sendo liberada para usuários do WhatsApp nas versões para Android e iPhone (iOS) e até o final desta semana estará disponível para todos. A função permite acessar todo o conteúdo de fotos, vídeos, áudios e documentos compartilhados no mensageiro pelas configurações do aplicativo e, assim, facilita que mídias desnecessárias sejam excluídas, liberando espaço no celular.

Para acessar o novo recurso, que era bastante pedido e esperado por usuários, abra o WhatsApp e toque sobre o menu simbolizado pelas reticências no canto superior direito do app. Em seguida, vá até as configurações e toque sobre a opção “Armazenamento e uso de dados” e, em seguida, sobre “Gerenciar armazenamento”. Caso a opção não apareça para você, verifique se o seu app está atualizado.

Por lá, estará disponível uma barra colorida que traz informações sobre o espaço de armazenamento ocupado pelo WhatsApp e o quanto de memória livre está disponível no celular. Além disso, o recurso organiza as mídias compartilhadas em duas abas principais, que são as “Compartilhadas com frequência” e “Arquivos maiores que 5 MB”. Assim, é possível checar e excluir os arquivos mais pesados e se livrar do conteúdo de mensagens encaminhadas muitas vezes no WhatsApp.

