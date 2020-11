Tecnologia O WhatsApp anuncia ferramenta para liberar espaço no celular

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

WhatsApp ganha ferramenta para liberar espaço no celular. (Foto: Divulgação/WhatsApp)

O WhatsApp anunciou nesta semana mudanças nas opções de gerenciamento de armazenamento do aplicativo de mensagens. Em vídeo no YouTube, o mensageiro demonstrou a sua nova ferramenta para liberar espaço no celular ocupado por fotos, vídeos e mais. A atualização chegará à versão final do app em breve.

O vídeo mostra as mudanças no menu “Uso de armazenamento” do WhatsApp para Android, em desenvolvimento há alguns meses. Na tela inicial, é possível notar uma notificação de armazenamento cheio, onde o usuário é levado à ferramenta, que também pode ser acessada pelas configurações, como no WhatsApp Beta.

A atualização repagina o menu, tornando o controle do armazenamento mais fácil e eficiente. Entre as novidades está uma barra que indica o espaço consumido por mídias e a memória disponível no telefone. O usuário ainda conta com uma área onde é possível revisar e excluir arquivos encaminhados e os mais pesados.

A visualização do consumo da memória interna por conversas permanece. Dessa forma, o usuário ainda pode verificar e gerenciar o quanto de espaço os chats do WhatsApp salvos consomem no celular, assim como permite a exclusão de arquivos individualmente, sem afetar as imagens, vídeos e áudios trocados com outras pessoas.

Em testes realizados pelo Tecnoblog a ferramenta para liberar espaço no smartphone ainda se encontrava indisponível na versões finais dos aplicativos para Android (versão 2.20.202.18) e iPhone (versão 2.20.111). Ao The Verge, o WhatsApp afirma que a novidade chegará a “usuários em todo o mundo esta semana”.

Mensagens temporárias

Esta não é a única novidade do mensageiro a caminho. Nos últimos dias, a equipe do aplicativo de mensagens para Android e iPhone (iOS) detalhou o funcionamento da ferramenta que permitirá o envio de mensagens que somem após o envio, ao expirar em um período dentro de sete dias.

Não há previsão de lançamento do recurso para enviar mensagens que se autodestroem no WhatsApp.

Modo férias

O WhatsApp pode ganhar uma função para silenciar chats em grupo de trabalho, e também qualquer outra conversa no app. A nova versão beta do aplicativo para Android conta com uma função chamada Vacation Mode (“Modo Férias”, em tradução livre), que permite silenciar contatos e evitar que apareçam na tela inicial do mensageiro.

Segundo explica o WABetaInfo, a funcionalidade é similar a outra ferramenta chamada “Ignorar Conversar Arquivadas”, que já apareceu em beta anteriormente, mas não foi lançada. Assim como o novo modo, a função evita que chats arquivados voltem para a Home do aplicativo.

Ao que tudo indica, o WhatsApp quer “vender” a solução como uma ferramenta voltada para quem trabalha com o aplicativo de mensagens. Apesar de existirem serviços como Slack e Microsoft Teams, que são voltados para empresas, muitos negócios utilizam o mensageiro do Facebook para comunicação.

