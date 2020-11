Tecnologia O Spotify finalmente pode ser usado no Apple Watch sem iPhone

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

A novidade deixa o Spotify mais interessante para os usuários do Apple Watch. (Foto: Divulgação)

O Spotify atualizou seu aplicativo para Apple Watch e, a partir de agora, usuários de certos modelos do relógio inteligente não precisam de um iPhone para fazer streaming de músicas da plataforma. Para aproveitar a comodidade, é necessário ter um smartwatch na versão Series 3 ou superior, com conexão celular ou Wi-Fi e WatchOS 6.0.

A atualização promete trazer grande autonomia para o relógio inteligente. Até o momento, o Apple Watch funcionava apenas como uma tela de controle para o Spotify, que precisava rodar em um smartphone para funcionar com o relógio.

Com a atualização, o usuário só precisa conectar o relógio no Wi-Fi ou rede celular para fazer as músicas funcionarem no smartwatch. Para ouvir, é necessário conectar um fone de ouvido sem fio no relógio inteligente.

A novidade deixa o Spotify mais interessante para os usuários do Apple Watch. Os serviços concorrentes Pandora e Apple Music já oferecem a opção de ouvir músicas diretamente no relógio.

Segundo o pessoal do 9to5Mac, a atualização do Spotify já está sendo distribuída nos Estados Unidos, mas ainda aparece marcada como um beta no aplicativo. Logo, pode ser que a novidade ainda não dê as caras de imediato no Brasil.

Mesmo com o lançamento da atualização para o Watch, o Spotify ainda possui conflitos com a Apple. O serviço de streaming é um dos líderes do movimento que luta contra a taxa de 30% imposta na App Store.

iPhone 12

O iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e Pro Max devem chegar ao Brasil daqui a duas semanas: a Apple provavelmente vai realizar o lançamento dos quatro celulares no dia 20 de novembro, com pré-venda a partir do dia 13. Todos os aparelhos foram homologados pela Anatel; eles podem ter preços entre R$ 7 mil e R$ 14 mil.

Segundo o MacMagazine, múltiplas fontes apontam que o iPhone 12 poderá desembarcar no Brasil em 20 de novembro, uma sexta-feira – dia da semana em que a Apple costuma fazer lançamentos de celular no país.

Além disso, a data se encaixa com uma informação vinda da Vivo: a operadora colocou no ar um site de pré-lançamento para o iPhone 12 com a frase “disponível em novembro”.

Vale lembrar que, em setembro, o iPhone 11 e iPhone XR tiveram redução de preço nos EUA, porém ficaram mais caros no Brasil. Nesses aparelhos, a Apple usa uma taxa de R$ 9,60 por dólar para converter os valores praticados no mercado americano.

