Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Beira-Rio preparado para o confronto. Foto: Reprodução/Twitter Beira-Rio preparado para o confronto. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Após vencer o primeiro jogo do Atlético-GO por 2 a 1 em Goiânia, o Internacional enfrenta os goianienses no jogo de volta nesta terça-feira (3), às 21h30, no Beira-Rio, pelas oitavas de final. O clube gaúcho pode empatar que garante a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Rodinei, Moisés, Nonato, Musto, Johnny, Patrick, Yuri Alberto, Leandro Fernández.

Atlético-GO – Técnico Eduardo Souza

Jean, Luan, João Victor, Gilvan, Nicolas, Willian Maranhão, Marlon Freitas, Janderson, Matheus Vargas, Chico, Hyuri.

Arbitragem

Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG);

Árbitro Assistente 1 Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Árbitro Assistente 2 Celso Luiz da Silva (MG);

Quarto Árbitro Roger Goulart (RS).

