Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Guedes falou em coletiva sobre as medidas.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta segunda-feira (16) que o governo pretende injetar até R$ 147,3 bilhões na economia nos próximos três meses para amenizar o impacto do coronavírus sobre a economia e o sistema de saúde. Segundo o ministro, a maior parte dos recursos vem de remanejamentos, de linhas de crédito e de antecipações de gastos, sem comprometer o espaço fiscal no Orçamento.

Conforme Guedes, até R$ 83,4 bilhões será aplicado em ações para a população mais vulnerável, até R$ 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos R$ 4,5 bilhões para o combate direto à pandemia.

“Vamos cuidar dos mais idosos. Já anunciamos os R$ 23 bi para entrar em abril e mais R$ 23 bi para maio (sobre antecipação para aposentados e pensionistas do INSS) e antecipar abonos para junho (R$ 12 bi)”, disse Paulo Guedes ao falar das medidas para a população mais vulnerável.

“O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com os mais vulneráveis, principalmente os idosos. Por isso estamos fazendo um programa emergencial de combate ao coronavírus que no total tem quase R$150 bilhões de recursos injetados em 3 meses”, afirmou.

O ministro definiu como prioritárias três das 19 propostas em tramitação no Congresso Nacional que constam de ofício enviado na semana passada aos presidentes da Câmara e do Senado. A primeira é a Proposta de Emenda à Constituição do Pacto Federativo, que descentraliza recursos da União para Estados e municípios. A segunda é a aprovação do projeto de lei que autoriza a privatização de Eletrobras, que renderá R$ 16 bilhões ao governo neste ano.

A última proposta considerada prioritária por Guedes é o Plano de Equilíbrio Fiscal, programa de socorro a Estados pouco endividados, mas com dificuldades financeiras por causa do comprometimento dos orçamentos locais com servidores.

O ministro citou ainda medidas que já entraram em vigor, como a liberação de R$ 135 bilhões nos compulsórios – parcela que os bancos são obrigados a depositar no BC (Banco Central) – e as decisões do CMN (Conselho Monetário Nacional) para apoiar a renegociação de dívidas das empresas e das famílias.

“A primeira coisa que sempre enfatizamos são as reformas estruturantes, que aumentam a resiliência da economia brasileira e ajudam a atravessar a turbulência que vem de fora”, explicou o ministro Paulo Guedes.

Ministério da Economia anuncia medidas para reduzir impacto do coronavírus no setor econômico

