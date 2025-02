Mundo Governo argentino anuncia investigação sobre criptomoeda lançada pelo presidente Javier Milei

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Especialistas e políticos da oposição criticaram Milei e apontaram suspeita de fraude Foto: Reprodução Especialistas e políticos da oposição criticaram Milei e apontaram suspeita de fraude. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo argentino anunciou, na noite de sábado (15), uma “investigação urgente” sobre o lançamento de uma criptomoeda promovido pelo presidente Javier Milei na sexta-feira (14), que foi derrubado horas depois de uma publicação nas redes sociais do mandatário ultraliberal, entre acusações de fraude e pedidos de “impeachment”.

Segundo imagens transmitidas pela imprensa local, Milei havia publicado no X uma mensagem, fixada em seu perfil por mais de cinco horas, com um link para o projeto chamado “Viva La Libertad Project”.

“O mundo quer investir na Argentina. $LIBRA”, dizia sua postagem com o nome do token, uma unidade de valor digital baseada na tecnologia blockchain sem valor em moeda real. O anúncio do presidente ultraliberal afirmava que a criptomoeda era “um projeto privado” dedicado a “incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos”.

Economistas e especialistas no universo cripto da Argentina, bem como vários políticos da oposição, rapidamente criticaram Milei e apontaram que esse ativo digital poderia ser uma fraude ou um esquema Ponzi. Horas depois o presidente excluiu a publicação.

“Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e, depois que tomei conhecimento, decidi não continuar difundindo-o”, explicou Milei depois da meia-noite em sua conta no X. Com o aumento das críticas, a presidência argentina informou ainda na noite de sábado que, “diante dos fatos”, Milei “decidiu intervir de forma imediata com o Escritório Anticorrupção (OA) para determinar se houve conduta imprópria por parte de qualquer membro do governo nacional, incluindo o próprio presidente”.

Também anunciou a criação de uma “Unidade de Força-Tarefa de Investigação” sob o gabinete do presidente encarregada de “iniciar uma investigação urgente sobre o lançamento da criptomoeda $LIBRA e todas as empresas ou indivíduos envolvidos na operação”, acrescentou a presidência em uma declaração no X.

“Pedido de impeachment”

De acordo com especialistas em finanças digitais, como a revista de mercados de capitais The Kobeissi Letter, cerca de 80% do ativo $LIBRA estava nas mãos de poucos antes do apoio de Milei.

Depois da publicação do presidente, seu valor cresceu exponencialmente, de décimos a um pico de US$ 4.978 (R$ 28.512 na cotação atual); os detentores originais começaram a vender com lucro de milhões, mas o valor do ativo despencou em seguida.

A manobra é conhecida no trading digital como uma “puxada de tapete”, segundo Javier Smaldone, especialista em informática e influenciador digital conhecido por denunciar esquemas de pirâmide.

“Uma criptomoeda é criada, o que também pode ser feito com ações, recebe uma liquidez inicial para que o que foi criado valha alguma coisa e, em seguida, uma campanha publicitária de algum tipo é iniciada, atraindo pessoas”, explicou Smaldone sobre o papel que a promoção de Milei poderia ter desempenhado.

