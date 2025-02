Rio Grande do Sul Governo gaúcho define estratégias para atingir metas de aprendizagem na rede estadual de ensino

Entre as medidas, está a implementação de novas avaliações diagnósticas, reforço escolar e aprimoramento do sistema de monitoramento da frequência dos alunos

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, e a equipe da pasta para discutir as estratégias voltadas ao atingimento das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) neste ano.

O encontro, que durou três horas e meia, ocorreu no sábado (15) e teve como foco a melhoria da proficiência dos estudantes e a redução da evasão escolar na rede estadual de ensino. O planejamento é peça importante da Agenda para a Educação 2025-2035, que será apresentada nesta terça-feira (18), na Casa da Ospa, em Porto Alegre.

Durante a reunião, foram apresentadas iniciativas voltadas ao fortalecimento do aprendizado, como a implementação de novas avaliações diagnósticas, reforço escolar, aprimoramento do sistema de monitoramento da frequência e medidas para evitar o abandono escolar. Além disso, o governo prevê incentivos para professores e escolas que apresentarem avanços significativos nos indicadores educacionais.

Entre as ações estratégicas, destacam-se a otimização de um plano de governança de acompanhamento das escolas, ajustando os desafios de acordo com o histórico e as características de cada unidade educacional.

“A educação é a base para o desenvolvimento do nosso Estado. Estamos empenhados em garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma aprendizagem de qualidade e que possam concluir seus estudos com sucesso”, afirmou Leite.

Governo gaúcho define estratégias para atingir metas de aprendizagem na rede estadual de ensino

