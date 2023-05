Rio Grande do Sul Governo assina Pacto pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas na Vitivinicultura do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Pacto firmado define que signatários devem adotar medidas para garantir boas condições de trabalho no setor

O governo do Estado assinou, na quarta-feira (24), o Pacto pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas na Vitivinicultura do Rio Grande do Sul, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Fecovinho (Federação das Cooperativas Vinícolas do RS), em solenidade realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, compôs mesa no evento representando o governador Eduardo Leite.

A ação busca promover o trabalho decente e aperfeiçoar as relações e condições trabalhistas no setor. Para isso, o pacto orienta que os signatários adotem algumas medidas, como verificar a regular constituição da empresa contratada e a sua capacidade econômico-financeira, certificar de que os alojamentos e locais de refeição estão adequados (conforme previsto em legislação) e solicitar o comprovante de registro do trabalhador e a apresentação de controle de jornada de trabalho dos empregados.

Sossella lembrou a atuação do governo após a descoberta de casos de trabalho análogo à escravidão no Estado. “Fizemos a busca ativa dos trabalhadores e prestamos assistência para o recebimento de indenizações, seguro-desemprego especial e reinserção no mercado”, disse.

Além disso, citou o acordo de cooperação técnica assinado com o Ministério Público do Trabalho, em março, para intensificar a fiscalização e a promoção de políticas públicas para prevenção de novos episódios.

Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ato é uma oportunidade de identificar os problemas existentes e solucioná-los. “Nossa missão é eliminar essa situação. Não aceitamos um trabalho degradante, precário, que leve a uma condição similar à escravidão”, afirmou.

O ministro ainda frisou que fez questão de vir ao Rio Grande do Sul para assinar o pacto. “Precisamos ser parte do processo de construção de um movimento na sociedade brasileira”, pontuou.

