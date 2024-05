Geral Governo avalia autorizar concessão de crédito especial para o RS por bancos estaduais e cooperativas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A demanda foi entregue ao governo por representantes de frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alkmin, se comprometeu a levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um pedido para incluir bancos estaduais e cooperativas do Rio Grande do Sul nas linhas de subvenção anunciadas pelo governo federal com o objetivo de mitigar os efeitos das enchentes no Estado. A demanda foi entregue a ele na quarta-feira (15) por representantes de frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo.

Medida provisória editada pelo governo nesta semana garante a liberação de R$ 2 bilhões de reais em créditos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Atualmente a operação desse montante é exclusiva para instituições federais como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.

Os parlamentares argumentaram a Alckmin que a exclusividade da operação reduz o alcance da medida provisória, “uma vez que os bancos oficiais federais possuem baixa presença física em vários municípios afetados” pela tragédia, como diz o documento entregue ao vice-presidente.

A equipe do ministro afirmou que Alckmin “considera as cooperativas de crédito e os bancos estaduais agentes importantes para essa reconstrução, sobretudo, pela grande capilaridade que possuem” e que ele levará a proposta apresentada pelas frentes parlamentares à discussão do governo.

Participaram da reunião com Alckmin: o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), o presidente da Frente de Comércio e Serviços, Domingos Savio(PL-MG), o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, Alceu Moreira (MDB-RS), o presidente da Frente do Cooperativismo, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e o vice-presidente da FPE, Zé Neto (PT-BA).

Atividade econômica

Em outra frente, Geraldo Alckmin garantiu nessa sexta-feira (17), em Brasília (DF), o empenho do governo federal em apoio à recuperação da atividade econômica e à manutenção do emprego no Rio Grande do Sul.

“Todo o empenho para a gente, rapidamente, recuperar a atividade da indústria e manter empregos na região. O presidente Lula tem colocado que não faltarão recursos para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul”, disse o ministro após reunião com o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Arildo Bennech Oliveira, e representantes do setor produtivo gaúcho. Também participaram da reunião o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller.

Na reunião, o ministro recebeu um documento da FIERGS com propostas de apoio à recuperação da indústria gaúcha. Mais de 90% da indústria local foi afetada pelas inundações.

O vice-presidente informou que a questão de aumento do crédito, apresentada pela FIERGS, já está em tratativa no governo, envolvendo também o BNDES e o Ministério da Fazenda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governo-avalia-autorizar-concessao-de-credito-especial-para-o-rs-por-bancos-estaduais-e-cooperativas/

Governo avalia autorizar concessão de crédito especial para o RS por bancos estaduais e cooperativas

2024-05-17