Governo Bolsonaro tentou trazer ao Brasil ilegalmente joias de R$ 16,5 milhões para Michelle

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Joias foram encontrados em outubro de 2021 na mochila de um integrante da comitiva brasileira que voltava do Oriente Médio Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados Joias foram encontrados em outubro de 2021 na mochila de um integrante da comitiva brasileira que voltava do Oriente Médio. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados) Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil, de forma irregular, joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões. As joias eram presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O conjunto tem: colar, anel, relógio e marca de brincos de diamantes. Também havia um certificado de autenticidade da marca Chopard. As joias foram dadas à comitiva brasileira em outubro de 2021, quando o ex-presidente Bolsonaro fez viagem oficial para a Arábia Saudita.

Descoberta

No dia 26 daquele mês, um avião com integrantes da comitiva brasileira, voltando do Oriente Médio, pousou no aeroporto de Guarulhos. Entre os passageiros do avião estava Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. As joias para Michelle estavam na mochila de Marcos André.

Quando ele passou pela alfândega, a Receita pediu para o assessor colocar a mochila no raio-x. Em seguida, agentes da Receita decidiram revistar a mochila. Foi quando encontraram as joias. Os fiscais retiveram os objetos preciosos. Isso porque a lei determina que para entrar no país com mercadorias acima de R$ 1 mil, o passageiro precisa pagar imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto.

Além disso, quando o passageiro omite o item – como foi o caso do assessor do governo – tem que pagar ainda uma multa adicional de 25% do valor. Ou seja, se quisesse reaver as joias, Bolsonaro teria que pagar cerca de R$ 12 milhões.

