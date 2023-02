Porto Alegre Orquestra Sinfônica de Porto Alegre seleciona novos integrantes para o seu coral

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Atividade é voluntária e restrita a maiores de 18 anos. (Foto: Divulgação/Seduc)

Cantoras e cantores interessados em integrar de forma voluntária (sem remuneração) o coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre podem se candidatar até o dia 5 de março – o prazo original terminaria nesse sábado (25), mas foi prorrogado pela Secretaria de Estado da Cultura, à qual a instituição musical é vinculada. O processo seletivo, restrito a maiores de 18 anos, é detalhado no site ospa.org.br.

Ao longo deste ano, o coro participará da temporada artística da Ospa interpretando obras de de grande relevância, tais como “Gloria” (John Rutter) e “Te Deum” (Anton Bruckner). Também realizará concertos populares e marcará presença em uma ópera a ser anunciada em breve.

Exigências

Dentre os requisitos estão a experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical e tempo disponível para apresentações e ensaios, estes últimos sempre das 19h30min às 22h e com início marcado para 7 de março na sede da Orquestra, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros n° 1.501, bairro Praia de Belas). Intérpretes de voz aguda comparecem às quartas e sextas-feiras, enquanto os de voz grave às terças e sextas.

No envio dos dados para inscrição, é necessário anexar vídeo com uma performance vocal da obra “Ave Verum” (Mozart), com ou sem acompanhamento instrumental. Os aprovados nessa primeira etapa receberão um e-mail com o agendamento da prova presencial. Nesta fase, serão analisados: afinação, ritmo, qualidade vocal, extensão vocal, percepção musical, solfejo simples e conhecimentos básicos de teoria musical.

(Marcello Campos)

