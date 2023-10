Geral Governo brasileiro confirma as mortes de um gaúcho e de uma carioca em ataque do Hamas a Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Os dois participavam de um festival de música eletrônica que acontecia no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução)

O governo brasileiro confirmou nessa terça-feira (9) as mortes de Ranani Glazer, gaúcho de 24 anos, e da carioca Bruna Valeanu, 24, que estavam desaparecidos desde sábado (7) após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os dois participavam de um festival de música eletrônica que acontecia no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza.

Glazer estava na festa rave Universo Paralello, no último sábado (7), quando militantes do Hamas entraram em território israelense e mataram várias pessoas. Mais de 260 corpos foram encontrados no local.

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel.” A nota, que foi compartilhada na íntegra pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também reafirma o repúdio do governo à violência na região: “ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”.

O governador gaúcho, Eduardo Leite, se manifestou sobre a notícia: “Recebo com tristeza a morte de Ranani Glazer, gaúcho que morreu durante um ataque criminoso ao Sul de Israel. Condeno todos os atos de terrorismo. As vidas que se perdem neste conflito representam um retrocesso civilizatório. Meus sentimentos a amigos e familiares”, escreveu Leite em rede social.

Natural de Porto Alegre, o gaúcho foi encontrado morto, segundo informou a família do jovem, ainda na noite de segunda (9). Seu corpo foi reconhecido pelo seu pai, conforme informou um primo do rapaz. Glazer morava em Tel Aviv há sete anos, trabalhava como entregador e prestou serviço militar no país.

A família de Bruna Valeanu também confirmou que a estudante foi morta durante a série de ataques. “Minha neném virou uma estrelinha no universo”, escreveu uma das irmãs de Bruna, Florica Valeanu, no Facebook, na manhã dessa terça-feira (10).

Seu corpo foi identificado pelas autoridades israelenses entre as vítimas do ataque do Hamas ao festival de música eletrônica.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a morte de Bruna, a segunda vítima brasileira do conflito. “O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, segunda vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Bruna, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil.”

Há ainda uma terceira brasileira desaparecida. A carioca Karla Stelzer, de 41 anos, vive em Israel há mais de dez anos e, como Bruna e Glazer, também participava da rave Universo Paralello.

