Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta terça-feira (05), que está confirmada a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia.

De acordo com o Itamaraty, as doses do imunizante contra o coronavírus começam a chegar ao Brasil ainda neste mês. A importação pela Fiocruz foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas ainda não há autorização para aplicação da vacina na população.

“Está confirmada a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford produzidas na Índia, com data provável de entrega a partir de meados do corrente mês de janeiro”, informou o ministério.

O Itamaraty iniciou negociações após o instituto indiano Serum, responsável pela produção das 2 milhões de doses, informar, na segunda-feira (04), que o governo da Índia havia proibido as exportações da vacina. Nesta terça, em novo comunicado, o Serum já havia voltado atrás e informado que a venda da vacina seria permitida a todos os países.

