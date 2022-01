Política Governo brasileiro revoga restrições a voos de países africanos

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

As restrições foram impostas após o surgimento da variante ômicron do coronavírus Foto: Reprodução As restrições foram impostas após o surgimento da variante ômicron do coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo federal revogou as restrições a voos de países africanos impostas no fim do ano passado, após o surgimento da variante ômicron do coronavírus.

Uma portaria publicada nesta sexta-feira (21) no Diário Oficial da União anula o texto de 20 de dezembro de 2021, que proibia voos internacionais com origem ou passagem por África do Sul, Botsuana, Essuatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

A portaria também suspendia a autorização de embarque de viajantes estrangeiros com passagem por esses países nos 14 dias anteriores à viagem.

O novo texto mantém todos os outros critérios para a entrada de passageiros no Brasil via transporte aéreo, como apresentação de teste negativo para a Covid-19 e comprovante de vacinação.

