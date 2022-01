Porto Alegre Vereadora de Porto Alegre diz que sofreu nova ameaça de morte

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

"Exigimos uma investigação ampla para encontrar os responsáveis por mais esse crime de ódio", declarou Daiana Santos Foto: Reprodução/Twitter "Exigimos uma investigação ampla para encontrar os responsáveis por mais esse crime de ódio", declarou Daiana Santos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A vereadora de Porto Alegre Daiana Santos (PCdoB) afirmou que recebeu uma nova ameaça de morte por e-mail nesta semana. Segundo ela, a mensagem tem cunho racista, lesbofóbico e machista.

“Exigimos uma investigação ampla para encontrar os responsáveis por mais esse crime de ódio, que seguidamente ataca os vereadores da bancada negra de Porto Alegre”, declarou Daiana nas redes sociais na quinta-feira (20).

“A nossa mandata não irá se curvar a essas ameaças levianas de grupos neonazistas, que crescem o seu número de adeptos no País”, disse a vereadora. “Por conta desse ato, eu tenho saído das agendas, a gente não tem segurança”, declarou. “Essas ameaças não vão nos calar! Não vão nos matar! Seguiremos em frente”, prosseguiu Daiana.

O autor do e-mail seria o mesmo que já ameaçou os integrantes da chamada bancada negra da Câmara Municipal em dezembro do ano passado. Na ocasião, as ameaças também foram dirigidas a Karen Santos (PSOL), Matheus Gomes (PSOL), Laura Sito (PT) e Bruna Rodrigues (PCdoB). Eles registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Após o ocorrido, a Câmara divulgou uma nota manifestando “repúdio e preocupação com as mensagens de ameaças e ofensas extremamente desrespeitosas e covardes”. A Casa afirmou que “todas as providências foram tomadas no sentido de garantir e ampliar a segurança de todos que frequentam o Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal de Porto Alegre”.

