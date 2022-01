Brasil Enem 2022 será realizado nos dias 13 e 20 de novembro

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Em 2021, o número de inscrições no Enem foi o mais baixo desde 2005 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro, conforme portaria publicada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21).

As datas já haviam sido divulgadas pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na noite de quinta-feira (20), nas redes sociais. Em 2021, o número de inscrições no Enem foi o mais baixo desde 2005.

Para a população privada de liberdade, as provas do Enem, que é usado para o ingresso na maioria das universidades federais do País, serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro.

Já o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2022 ocorrerá no dia 27 de novembro. A prova avalia os cursos de ensino superior brasileiros.

