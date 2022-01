Brasil Pelé recebe alta após internação para tratamento de tumor no cólon

21 de janeiro de 2022

O ex-jogador passou por uma cirurgia em setembro Foto: Santos FC/Divulgação O ex-jogador passou por uma cirurgia em setembro. (Foto: Santos FC/Divulgação) Foto: Santos FC/Divulgação

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, deixou na quinta-feira (20) o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na quarta-feira (19) para prosseguir com o tratamento contra um tumor no cólon intestinal, retirado no dia 4 de setembro.

Segundo o boletim médico divulgado pela instituição de saúde, o Rei do Futebol “está com condições clínicas estáveis”. De 31 de agosto a 30 de setembro, o ex-jogador ficou internado. Após a cirurgia, ele passou boa parte desse período na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em 8 de dezembro, o ex-jogador retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Ele foi liberado no dia 23.

Homenagem

Pelas redes sociais, Pelé homenageou Elza Soares, que morreu na quinta, aos 91 anos. O ex-atleta disse que Elza foi “uma lenda da nossa música, histórica, genuina, ímpar e inigualável” e lembrou que a cantora faleceu no mesmo dia (20 de janeiro) que Garrincha, campeão mundial ao lado do Rei do Futebol em 1958 e 1962. Garrincha foi marido de Elza.

