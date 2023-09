Mundo Governo brasileiro voltará a cobrar vistos para cidadãos de Estados Unidos, Austrália e Canadá a partir de janeiro do ano que vem

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Previsão inicial era que a cobranças de vistos retornaria no dia 1º de outubro. (Foto: Reprodução)

O governo federal adiou para 2024 a exigência de vistos de cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos para a entrada no Brasil. A previsão inicial era que a cobranças de vistos retornaria no dia 1º de outubro. Agora, o prazo foi adiado para 10 de janeiro do próximo ano.

O decreto confirmando a mudança da data foi publicado no Diário Oficial da União.

Na última semana, em entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, do governo federal, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira afirmou que a suspensão da obrigatoriedade de vistos pelo governo anterior “foi dado de graça”, “sem reciprocidade”, uma vez que brasileiros seguiram precisando de visto para entrar nos países.

“No início do governo, por instrução do presidente, restabelecemos os vistos. Chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos. Outros alegaram que não era possível pela legislação de cada um deles.”

Vieira, no entanto, sinalizou que o governo está disposto a negociar a isenção de visto caso haja reciprocidade, como ocorreu com o Japão.

Em maio, o governo anunciou que a partir de outubro de 2023, o Brasil iria retomar a exigência de vistos para nacionais desses três países e também do Japão.

Durante viagem ao Japão, no entanto, o presidente Lula fechou um acordo que derruba a necessidade de vistos para brasileiros entrarem no país e para japoneses em visita ao Brasil.

Japão

O governo federal oficializou nessa segunda-feira (11) a isenção de visto para turistas brasileiros e japoneses em viagens de até 90 dias entre os dois países. A medida entra em vigor no dia 30 de setembro de 2023 e vale até 29 de setembro de 2026.

A medida se aplica para todos os passaportes brasileiros válidos com chip, emitidos desde 2011. Os turistas que, por alguma razão, não têm passaportes com chip deverão obter o visto antecipadamente para entrar no Japão.

A mudança não vale para brasileiros que desejam entrar no Japão para trabalhar. Neste caso, ainda será necessário obter visto.

A isenção do visto para turistas é fruto do acordo feito em agosto entre o Brasil e o Japão com base no princípio de reciprocidade. Agora, a medida foi publicada no Diário Oficial da União.

