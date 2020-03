Brasil “Governo buscará uma solução para as empresas aéreas”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

O chefe do Planalto citou, porém, que o setor público não tem recurso para liberar "bilhões" a segmentos específicos Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o governo buscará uma solução para as empresas aéreas, afetadas pelos impactos do coronavírus no mundo. O chefe do Planalto citou, porém, que o setor público não tem recurso para liberar “bilhões” a segmentos específicos.

“Vamos agir na questão das áreas, que estão perdendo clientes, vamos deixar quebrar ou vamos apresentar uma alternativa? No meu entender, quebrar é a pior alternativa que existe”, disse Bolsonaro.

“Nós não seremos omissos aos reclames da sociedade. A nossa preocupação existe. Agora, nossa economia não é a americana que o Trump anuncia bilhões, bilhões e bilhões de dólares para socorrer esse ou aquele setor. Não temos recursos para isso”, afirmou Bolsonaro.

A área técnica do governo estuda oferecer às empresas aéreas um mecanismo de adiamento do pagamento de tributos – uma espécie de “waiver”. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendou que as companhias do segmento busquem linhas de crédito disponíveis. Uma das alternativas apresentadas pelo chefe do Planalto é recuperar os R$ 15 bilhões em recursos que ficariam sob controle do Congresso Nacional.

