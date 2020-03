Rio Grande do Sul Ulbra suspende aulas por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Universidade divulgou comunicado nesta segunda-feira

A Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) anunciou nesta segunda-feira (16) a suspensão das aulas por conta do coronavírus. A universidade divulgou um comunicado.

“Informamos a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação e extensão presenciais de todos os campi da Ulbra no Rio Grande do Sul, de 16 a 31 de março de 2020. Esta medida soma esforços ao poder público evitando, assim, grande circulação de pessoas como medida preventiva institucional à disseminação do coronavírus.

Estágios curriculares e residências estão sujeitos ao regramento da unidade concedente e serão comunicados diretamente aos envolvidos pelas respectivas coordenações dos cursos em alinhamento com as direções dos campi.

Docentes com cargo de gestão estarão à disposição da Instituição para o processo de planejamento e adequação das atividades pedagógicas. As atividades administrativas permanecem em funcionamento durante o acompanhamento do nível epidemiológico nas regiões pela Comissão de Gestão de Risco – Coronavírus.

Lembramos que esta decisão institucional não é suficiente para a contenção da epidemia, devendo as pessoas manterem as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, principalmente sobre a correta lavagem de mãos e a não participação em aglomeração.

Seguindo as determinações do Ministério da Saúde e demais órgãos públicos, estas orientações poderão ser modificadas e comunicadas a qualquer momento”, diz a nota.

