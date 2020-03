Porto Alegre Obras do entorno da Arena tem proposta consensuada

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Prefeito recebeu presidente do Grêmio na manhã desta segunda-feira Foto: Luciano Lanes/PMPA Prefeito recebeu presidente do Grêmio na manhã desta segunda-feira. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Em reunião realizada no início da manhã desta segunda-feira (16), no Paço Municipal, em Porto Alegre, e que contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., houve uma proposta consensuada de acordo entre Prefeitura de Porto Alegre, Clube, Arena Porto-Alegrense, OAS Empreendimentos RS, e Karagounis Participações, para as obras do entorno do estádio, no bairro Humaitá.

O próximo passo caberá, agora, a PGM (Procuradoria-Geral do Município), que encaminhará a proposta para análise do MP (Ministério Público), e também irá requerer a designação de audiência para a deliberação do assunto.

“Queremos resolver esta situação das obras do entorno da Arena o mais rápido possível”, enfatizou o prefeito Marchezan durante a reunião. O presidente Romildo Bolzan disse que a vontade de concluir o processo também é compartilhada pelo Grêmio.

Também participaram do encontro pela OAS Empreendimentos, o gerente de Contratos, Fábio Oliveira do Vale; o diretor-financeiro da Karagounis Participações, Luis Largman; pelo Grêmio, o CEO, Carlos Humberto Amodeo Neto, e o engenheiro Mauro Guilherme Araújo; o advogado sócio-proprietário da Zugno & Peña Advogados; o Procurador-Geral do Município, Nelson Marisco, a procuradora-adjunta da PGM, Simone Somensi, e Fernanda Gabardo; o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e o superintendente-executivo do Departamento Municipal de Habitação, Emerson Correa da Silva.

