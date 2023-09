Rio Grande do Sul Governo cadastra no “Volta Por Cima” pessoas afetadas pelas enchentes em 13 municípios do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Mesmo quem perdeu os documentos pode fazer o cadastro informando os números do CPF e do RG. Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini Mesmo quem perdeu os documentos pode fazer o cadastro informando os números do CPF e do RG. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

Desde o inicio da semana, a Secretaria de Assistência Social (SAS) gaúcha está atuando presencialmente nos municípios mais atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari.

As equipes da pasta estão reforçadas com servidores de municípios não atingidos. Os profissionais orientam e auxiliam o processo de cadastro das pessoas desabrigadas, desalojadas e atingidas, organizando os perfis para análise e inserção no programa “Volta Por Cima”. Eles também vão visitar os abrigos para identificarem as necessidades.

“Diariamente acompanhamos os trabalhos nesses municípios mais atingidos. Nossas equipes auxiliaram na organização dos locais de cadastramento e, agora, com o Volta Por Cima já anunciado pelo governo do Estado, iniciam o trabalho de inserção dos cadastros”, explicou o titular da SAS, Beto Fantinel.

Mesmo quem perdeu os documentos pode fazer o cadastro informando os números do CPF e do RG, além do nome da mãe e do endereço. Para que as pessoas possam ser incluídas no “Volta por Cima”, elas também devem estar registradas no CadÚnico.

Locais para cadastramento

Arroio do Meio

CRAS – Endereço: Rua Gustavo Wienands, 485.

Defensoria Pública – Endereço: Rua Gustavo Wenandts, 46

Colinas

CRAS – Endereço: Rua Olavo Bilac, 226, salas 8 e 9

Cruzeiro do Sul

Câmara de Vereadores – Endereço: Rua São Gabriel, 72

Dois Lajeados

Ginásio Municipal – Endereço: Rua Doutor Carlos Leal, 47, bairro Centro

Encantado

Abrigos

Parque João Batista Marquese – Estrada dos Imigrantes, bairro Lambari

Pavilhão Nova Morada – Endereço: Rua São Luís, bairro Nova Morada

Postos de Saúde

Posto Navegantes – Endereço: Rua Éric Franz Anner, 70, bairro Navegantes

Posto Central – Endereço: Rua João Lucca, 1676, bairro Centro

Posto Planalto – Endereço: Rua Bagé, 83, bairro Planalto

Posto Faterco – Endereço: Rua Alegrete, 818, bairro Lambari

Posto de Saúde do Jacarezinho – Endereço: RS 425, bairro Jacarezinho

Unidade Básica de Saúde Barra do Guaporé – Endereço: Barra do Guaporé, s/n, Zona Rural, Linha Guaporé

Estrela

Prefeitura Municipal – Endereço: Avenida Julio de Castilhos, 380

Ginásios

Ginásio da Ambi – Endereço: Bairro das Indústrias

Ginásio Ito Snel – Endereço: Rua Tancredo Neves, s/n, bairro Oriental

CRAS

CRAS Moinhos – Endereço: Rua Três Passos, 88

CRAS Centro – Endereço: Rua Tiradentes, 384

Lajeado

Secretaria de Assistência Social – Endereço: Avenida Beijamin, 428

Muçum

Endereço: Rua João Dalazen, 125, sala anexa ao hospital (ao lado do laboratório Szekut)

Roca Sales

CRAS – Endereço: Avenida General Daltro Filho, 1747

Santa Tereza

Prefeitura Municipal – Endereço: Avenida Itália, 474

São Valentim do Sul

CRAS – Endereço: Rua João Scussel, 66, bairro Centro

Taquari

Secretaria de Assistência Social – Endereço: Rua Daniel M Bizarro, 57, bairro Centro

Venâncio Aires

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – Endereço: Rua General Osório, 1430, sala 2, bairro Centro

CRAS Battisti – Endereço: Rua Professora Alba Koslowski, 3500

