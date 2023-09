Rio Grande do Sul Instituto Geral de Perícias inicia emissão gratuita de identidades em Muçum e Roca Sales

13 de setembro de 2023

Todo o processo é feito gratuitamente. Foto: Luís André/Secom

Duas unidades temporárias do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) foram instaladas nos municípios de Muçum e Roca Sales, com previsão de atender centenas de cidadãos nas duas localidades para auxiliar na emissão de documentos.

As chuvas que se iniciaram na madrugada de segunda-feira (4) deixaram 47 mortes, nove desaparecidos e estragos por diversas partes do Estado. Muçum e Roca Sales foram as mais afetadas devido a uma inundação do rio Taquari, contabilizando, juntas, 27 dos 47 óbitos e mais da metade dos desaparecidos (5 dos 9).

Todo o processo é feito gratuitamente. A iniciativa possibilita aos cidadãos que perderam seus documentos em decorrência das inundações o requerimento de uma segunda via do Registro Geral (RG). Os interessados precisam apenas se dirigir a um dos postos de atendimento e fornecer seus dados básicos. Por meio de uma consulta rápida ao sistema do IGP-RS, o documento poderá ser solicitado e, em 15 dias úteis, ficará disponível para retirada no próprio local onde foi pedido. Contudo, caso não sejam encontradas as informações do requerente na base de dados, a apresentação de uma certidão de nascimento ou de casamento é necessária.

Nos primeiros dias de funcionamento, o IGP já realizou a solicitação de 70 segundas vias em Muçum. Em Roca Sales, somente na manhã desta quarta-feira (13), quando foram iniciados os atendimentos no município, o posto já contabilizava 40 pedidos.

Conforme o atendente do IGP-RS, Ricardo David, nos casos em que a pessoa não for encontrada no banco de dados e não conseguir apresentar nenhuma certidão, ela receberá o direcionamento para que possa também fazer uma nova via e dar seguimento à emissão do RG.

“Normalmente nós conseguimos, com os dados que a pessoa nos passa, encontrar o registro dela no sistema da Segurança Pública e solicitar a nova via da identidade, mas também acontecem casos em que isso não é possível”, disse Ricardo. “Nessas ocasiões, o procedimento que adotamos é direcionar o cidadão primeiramente para um cartório para emitir certidões de nascimento ou casamento. Posteriormente, com isso em mãos, conseguimos solicitar a segunda via do documento de identificação”, esclareceu.

A cuidadora de idosos e moradora de Muçum, Malei Frobôse, foi uma das pessoas que teve a casa invadida pela água, perdendo bens e documentos. Segundo ela, conseguir uma nova via da identidade traz a oportunidade de retomar uma parte da vida.

“É muito importante ter esses documentos, porque são com eles que eu posso dar entrada no pedido de auxílio, solicitar cartão do banco e começar a recuperar um pouco da dignidade. Ter pontos de emissão de documentos assim é um grande alívio para quem está enfrentando essas dificuldades”, destacou.

A necessidade de instalar unidades temporárias para emitir documentos foi constatada logo nos primeiros dias após o ocorrido. O responsável pela coordenação das ações em Muçum e comandante do 2º Batalhão da Polícia de Choque da Brigada Militar, major Rodrigo Kunzler, ressaltou que as equipes e equipamentos necessários para instalação dos postos foram enviados logo na sequência ao pedido.

“Já na primeira visita do secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, fizemos o pedido para que fossem disponibilizados esses serviços para os afetados pelas chuvas. A resposta positiva veio rapidamente e no fim de semana nós já começamos a receber equipamentos e recursos humanos, e realizamos ajustes para que tudo estivesse em pleno funcionamento”, contou Kunzler.

“Ainda tivemos que fazer uma mudança de ambiente, porque até mesmo o quartel da Brigada Militar sofreu avarias. Transferimos para a sede da Emater, que nos foi cedida para dar continuidade ao gerenciamento dos serviços essenciais. Empenhamos todos que podíamos para garantir, durante esses próximos dias, o atendimento a essa população”, assegurou.

Locais de atendimento

Na cidade de Muçum, o posto temporário está funcionando na sede da Emater-RS, ao lado do Quartel da Brigada Militar, na rua Presidente Castelo Branco, 585.

Em Roca Sales, está localizado na sede da Prefeitura Municipal, na rua Eliseu Orlandini, 51. Ambos os locais funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, enquanto houver necessidade de atendimento.

